सपा ने तय किया 2027 में टिकट देने का फार्मूला, दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड बनवाएंगे अखिलेश

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने की तैयारी है। इस बार टिकट उन्हीं नेताओं को दिया जाएगा, जिनकी जनता के बीच छवि अच्छी होगी और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में बने हुए होंगे।

खराब छवि वालों को नहीं मिलेगा टिकट लोकसभा चुनाव 2024 में सपा व कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 43 सीटें मिली थीं। सपा के हिस्से में 37 और कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आईं थीं। सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

सपा मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि बेहतर उम्मीदवार देने और भाजपा सरकार की नाराजगी का फायदा उन्हें मिला। सपा इस बार उम्मीदवार तय करने में इसीलिए कोई गलती नहीं करना चाहती है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों का भी फीडबैक लेने का विचार है। इसके आधार पर अच्छी छवि के साथ बेहतर रैंक पाने वालों की उम्मीदवारी तय की जाएगी। जनता से दूरी बनाने और खराब छवि वालों का टिकट नहीं दिया जाएगा।