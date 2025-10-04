akhilesh yadav samajwadi party decided formula for giving tickets in 2027 up vidhansabha chunav report cards of claimant सपा ने तय किया 2027 में टिकट देने का फार्मूला, दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड बनवाएंगे अखिलेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsakhilesh yadav samajwadi party decided formula for giving tickets in 2027 up vidhansabha chunav report cards of claimant

सपा मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि बेहतर उम्मीदवार देने और BJP सरकार की नाराजगी का फायदा उन्हें मिला। सपा इस बार उम्मीदवार तय करने में इसीलिए कोई गलती नहीं करना चाहती है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़े। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा।

Ajay Singh शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊSat, 4 Oct 2025 05:33 AM
उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के साथ ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराने की तैयारी है। इस बार टिकट उन्हीं नेताओं को दिया जाएगा, जिनकी जनता के बीच छवि अच्छी होगी और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में बने हुए होंगे।

खराब छवि वालों को नहीं मिलेगा टिकट

लोकसभा चुनाव 2024 में सपा व कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 43 सीटें मिली थीं। सपा के हिस्से में 37 और कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें आईं थीं। सपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

सपा मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि बेहतर उम्मीदवार देने और भाजपा सरकार की नाराजगी का फायदा उन्हें मिला। सपा इस बार उम्मीदवार तय करने में इसीलिए कोई गलती नहीं करना चाहती है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने से पहले दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों का भी फीडबैक लेने का विचार है। इसके आधार पर अच्छी छवि के साथ बेहतर रैंक पाने वालों की उम्मीदवारी तय की जाएगी। जनता से दूरी बनाने और खराब छवि वालों का टिकट नहीं दिया जाएगा।

सपा की कोर कमेटी लेगी उम्मीदवार पर फैसला

यूपी में विधानसभा चुनाव वैसे तो वर्ष 2027 में है, लेकिन गतिविधियां अक्तूबर 2026 से ही शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए साल समाप्त होने के बाद अगले साल विधानसभावार चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नामों का पैनल तैयार कराया जाएगा। हर विधानसभा से कम से कम 10-10 नाम लिए जाएंगे। इसमें से रिपोर्ट कार्ड तैयार कराते हुए पांच-पांच नामों को पहले शर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें सीटवार जातीय समीकरण में पीडीए को प्राथमिकता देते हुए टिकट तय किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसके लिए अंदर खाने में पूरी तैयारी कर ली गई है और इसे जल्द ही जिला इकाइयों से बता दिया जाएगा।

