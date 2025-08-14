सीएम योगी भी पीडीए से ही निकले, प्रवासी मुख्यमंत्री हैं; अखिलेश यादव ने कसा तंज
सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विजन 2047 डॉक्युमेंट्स चर्चा के साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि योगी भी पीडीए से ही निकले हुए हैं। वह प्रवासी मुख्यमंत्री हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी PDA के ही निकले हुए हैं। उदाहरण अगर इनके मामा न मठ में ना होते, तो उत्तराखंड से ना आते। यह हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। ये उनकी नेटिव प्लेस नहीं है। मैं लोकसभा में बाद में आया हूं, उन्होंने तो पहले कब्जा किया है। अखिलेश ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि G फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, यह हमारे शब्द नहीं हैं। यह हम पॉलीटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल शुरू किए जाएं, आप स्कूल शुरू कर दीजिए, क्यों नहीं खोल रहें? यह पढ़ाई को छीनने की साजिश है।"
योगी ने पीडीए को बताया-परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी
दरअसल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सपा पर हमला बोलते हुए कहा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार दिया। योगी ने विधानसभा में 'विजन-2047' को लेकर 24 घंटे की अनवरत चर्चा में विपक्ष को जवाब देते हुए उस पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों को लुभाने के लिए पीडीए का नारा दिया था और इस समीकरण के बल पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बीते साल के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आप केवल अपने परिवार तक सीमित हैं। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी'का दृष्टिकोण स्वामी विवेकानंद के कूप मंडूक दर्शन को चरितार्थ करता है। दुनिया प्रतिस्पर्धा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अब भी परिवार तक सीमित हैं।”