जब आम लोग गलती पकड़ रहे हैं तो आयोग क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन पर बरसे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।उन्होंने आयोग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल किया। कहा कि जब आम लोग आयोग की गलतियां पकड़ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं पकड़ पा रहा है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आयोग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जब आम लोग आयोग की गलतियां पकड़ रहे हैं, तो अत्याधुनिक तकनीक और पूरा तंत्र होने के बावजूद आयोग खुद इन विसंगतियों की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'जनता का सवाल बस इतना सा है कि जब कुछ आम लोग चुनाव आयोग की गलती पकड़ ले रहे हैं तो जिसके पास पूरा विभाग और अत्याधुनिक एआई टेक्नोलॉजी है, वो चुनाव आयोग अपनी गलती क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? चुनाव आयोग से कोई भी आंकड़ा सही-गलत की तराज़ू पर तोले बिना क्यों और कैसे प्रकाशित कर दिया जा रहा है? चुनाव आयोग जनता के मामले में तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से हर त्रुटि पकड़ ले रहा है लेकिन अपने आँकड़ों की तार्किक विसंगति क्यों नहीं पकड़ पा रहा है या फिर पकड़ना नहीं चाह रहा है? सवाल तो बनता है ना?'

SIR के बाद SSR की क्या जरूरत? इससे पहले सपा प्रमुख ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जब हारने लगती है तो बेईमानी करने लगती है और इसी वजह से यह प्रक्रिया कराई जा रही है। सपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में सवाल किया कि जब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हो चुका है, तो एसएसआर कराने का क्या औचित्य है?

SSR का उलटा RSS उन्होंने कहा, 'जब भाजपा हारने लगती है तो बेईमानी करने लगती है। इसलिए एसएसआर की प्रक्रिया की जा रही है। एसआईआर पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा संतुष्ट नहीं है और मतदाता सूची के माध्यम से हेराफेरी करना चाहती है।' अखिलेश एसएसआर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग सीधे मुकाबले से बचने के लिए निर्वाचन आयोग के माध्यम से साजिश कर रहे हैं। पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।