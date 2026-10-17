जब आम लोग गलती पकड़ रहे हैं तो आयोग क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन पर बरसे अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।उन्होंने आयोग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल किया। कहा कि जब आम लोग आयोग की गलतियां पकड़ रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं पकड़ पा रहा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आयोग के आंकड़ों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जब आम लोग आयोग की गलतियां पकड़ रहे हैं, तो अत्याधुनिक तकनीक और पूरा तंत्र होने के बावजूद आयोग खुद इन विसंगतियों की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है।
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'जनता का सवाल बस इतना सा है कि जब कुछ आम लोग चुनाव आयोग की गलती पकड़ ले रहे हैं तो जिसके पास पूरा विभाग और अत्याधुनिक एआई टेक्नोलॉजी है, वो चुनाव आयोग अपनी गलती क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? चुनाव आयोग से कोई भी आंकड़ा सही-गलत की तराज़ू पर तोले बिना क्यों और कैसे प्रकाशित कर दिया जा रहा है? चुनाव आयोग जनता के मामले में तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से हर त्रुटि पकड़ ले रहा है लेकिन अपने आँकड़ों की तार्किक विसंगति क्यों नहीं पकड़ पा रहा है या फिर पकड़ना नहीं चाह रहा है? सवाल तो बनता है ना?'
SIR के बाद SSR की क्या जरूरत?
इससे पहले सपा प्रमुख ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जब हारने लगती है तो बेईमानी करने लगती है और इसी वजह से यह प्रक्रिया कराई जा रही है। सपा मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में सवाल किया कि जब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) हो चुका है, तो एसएसआर कराने का क्या औचित्य है?
SSR का उलटा RSS
उन्होंने कहा, 'जब भाजपा हारने लगती है तो बेईमानी करने लगती है। इसलिए एसएसआर की प्रक्रिया की जा रही है। एसआईआर पहले ही हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा संतुष्ट नहीं है और मतदाता सूची के माध्यम से हेराफेरी करना चाहती है।' अखिलेश एसएसआर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग सीधे मुकाबले से बचने के लिए निर्वाचन आयोग के माध्यम से साजिश कर रहे हैं। पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आज लगे हैं कैंप
विधान सभा निर्वाचन की मतदाता सूची में (निर्वाचक नामावली) में छूटे हुए पात्र मतदाताओं का नाम सम्मिलित कराने तथा मतदाता सूची को अपडेट करने के उद्देश्य से शनिवार को सभी जिलों में कैंप सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेगा। बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे, जबकि डीएम, एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें और नाम छूटा हो या कोई त्रुटि हो, तो उसके लिए संबंधित फार्म भर दें।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें