कानपुर जबरन वसूली गिरोह केस पर अखिलेश यादव का तंज, बोले-यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में जबरन वसूली गिरोह संचालित करने के आरोप में कानपुर में एक वकील गिरफ्तारी का हवाला देते हुए योगी सरकार पर सोमवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी माफिय मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है।

अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "उत्तर प्रदेश में भाजपाई भ्रष्टाचार का त्रिकोण- फर्जी ‘एनकाउंटर’ वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार, काली कमाई वाले भाजपा संरक्षित भ्रष्ट अधिकारी, दोनों की करतूतों को छिपाने वाला भ्रष्ट भाजपाई वकील। हजारों करोड़ कमाने वाले भ्रष्टाचारी को न ड्रोन देख पाया, न दूरबीन में वो नजर आया, मामला भी तब खुला जब आपस में ही रंगदारी का धंधा सामने आया। अब देखते हैं कि इस भाजपाई भू-माफिया के अवैध कब्जों पर बुलडोजर अपने आप चलता है या हमारी इस पोस्ट के प्रकाशित होने के बाद या फिर कोई सबसे बड़ा रंगदार, इन सबसे वसूलकर मामला रफा-दफा कर देगा।" सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि कहा कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त होने का दावा करने वाले अब कहां हैं? सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि माफिया किसी एक में समाकर महामाफिया बन गया है।