कानपुर जबरन वसूली गिरोह केस पर अखिलेश यादव का तंज, बोले-यूपी माफिया मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नेराज्य सरकार पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।  पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि माफिया मुक्त होने का दावा करने वाले अब कहां हैं? उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि माफिया किसी एक में समाकर महामाफिया बन गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरMon, 18 Aug 2025 04:51 PM
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में जबरन वसूली गिरोह संचालित करने के आरोप में कानपुर में एक वकील गिरफ्तारी का हवाला देते हुए योगी सरकार पर सोमवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी माफिय मुक्त नहीं, महामाफिया बन गया है।

अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "उत्तर प्रदेश में भाजपाई भ्रष्टाचार का त्रिकोण- फर्जी ‘एनकाउंटर’ वाली भ्रष्ट भाजपा सरकार, काली कमाई वाले भाजपा संरक्षित भ्रष्ट अधिकारी, दोनों की करतूतों को छिपाने वाला भ्रष्ट भाजपाई वकील। हजारों करोड़ कमाने वाले भ्रष्टाचारी को न ड्रोन देख पाया, न दूरबीन में वो नजर आया, मामला भी तब खुला जब आपस में ही रंगदारी का धंधा सामने आया। अब देखते हैं कि इस भाजपाई भू-माफिया के अवैध कब्जों पर बुलडोजर अपने आप चलता है या हमारी इस पोस्ट के प्रकाशित होने के बाद या फिर कोई सबसे बड़ा रंगदार, इन सबसे वसूलकर मामला रफा-दफा कर देगा।" सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि कहा कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त होने का दावा करने वाले अब कहां हैं? सच तो ये है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि माफिया किसी एक में समाकर महामाफिया बन गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इस महीने की शुरुआत में कानपुर में वकील अखिलेश दुबे और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में आई है। दुबे पर भाजपा नेता रवि सतीजा सहित कई नामी-गिरामी लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराकर जबरन वसूली का गिरोह संचालित का आरोप है। पुलिस के अनुसार, दुबे और उसकी सहयोगी लवी मिश्रा को जबरन वसूली गिरोह और भू-माफिया गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एक महीने तक चले ‘ऑपरेशन महाकाल’ के बाद छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि दुबे ने पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों को ब्लैकमेल किया है और निजी फायदे के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है।

