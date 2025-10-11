हमारी सरकार ने जेपीएनआईसी बनाया, भाजपा ने इसे बर्बाद कर दिया; अखिलेश का योगी पर हमला

Hindustan Hindi News
अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल केंद्र सोशलिस्ट म्यूजियम बनाया। भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया। भाजपा सरकार इसे बेचना चाहती है। समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि सरकार चाहे जितना छिपाए और पुलिस लगाकर चाहे जितना रोके, लेकिन जेपीएनआईसी नहीं बिकने देंगे। 

Pawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊSat, 11 Oct 2025 08:32 PM
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल केंद्र (जेपीएनआईसी) सोशलिस्ट म्यूजियम बनाया। भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया। भाजपा सरकार इसे बेचना चाहती है। समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि भाजपा सरकार चाहे जितना छिपाए और पुलिस लगाकर चाहे जितना रोके, हम लोग जेपीएनआईसी नहीं बिकने देंगे। समाजवादी सरकार में इस म्यूजियम को और अच्छा बनाएंगे। भाजपा सरकार ने तो आरक्षण ही नहीं लागू किया।

अखिलेश ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी से समाजवादियों का राजनीतिक और भावनात्मक लगाव है। जब इसका शिलान्यास हुआ था, तब नेताजी मुलायम सिंह यादव, जार्ज फर्नांडीज और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े-बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद करने के साथ ही छिपा दिया है, जिसमें देश की जनता इसे देख न पाए। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने तथा समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया।

उन्होंने कहा कि समाजवादियों को विरासत में जो-जो चीजें मिली हैं, हम उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। हम लोग जयप्रकाश की तरह जनता को जगाकर इस तानाशाही और अत्याचारी सरकार को हटा देंगे। समाजवादियों का सिद्धांत नहीं बदला है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। जिन कारणों को लेकर जेपी को उस उम्र में बीमारी की हालत में जनता के बीच आना पड़ा, नौजवानों की बात को रखना पड़ा और सम्पूर्णक्रांति का आह्वान करना पड़ा वही परिस्थितियां आज भी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार नाकाम है। जातीय आधार पर भेदभाव हो रहा है। जाति सूचक शब्दों को बोलकर पीड़ा पहुंचाई जा रही है। रायबरेली में वाल्मीकि समाज के नौजवान के साथ जो घटना हुई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही है। पासी समाज के व्यक्ति के साथ घटना हुई है। सरकार हिंसा के रास्ते पर चल रही है। सरकार के काम करने के तरीके के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

समाजवादी टोपी लगाने वाला का सम्मान

अखिलेश ने इस अवसर पर भाजपा सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये, पुलिस की भारी बेरिकेडिंग और सभी अवरोधों को पार कर जेपीएनआईसी के अंदर पहुंचकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने समाजवादी टोपी लगाने के लिए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और युवा साथी अमर यादव को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राजेंद्र चौधरी, श्याम लाल पाल, सनातन पांडेय, एसपी सिंह पटेल, अम्बिका चौधरी, रविदास मेहरोत्रा, अरविंद कुमार सिंह आदि ने भी माल्यार्पण किया।

