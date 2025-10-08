Akhilesh Yadav said that BJP is setting a world record by filing the maximum number of cases against Azam Khan family आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भाजपा, अखिलेश का तीखा तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav said that BJP is setting a world record by filing the maximum number of cases against Azam Khan family

आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भाजपा, अखिलेश का तीखा तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि वह आज आजम खां से मिलने आए हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा कि आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 8 Oct 2025 03:08 PM
share Share
Follow Us on
आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भाजपा, अखिलेश का तीखा तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि वह आज आजम खां से मिलने आए हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा, "मैं आज बैठकर स्वास्थ्य को लेकर उनका हालचाल लेने आया हूं।" सपा चीफ पर तंज कसते हुए कहा कि आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है।

अखिलेश ने आजम खां को बहुत पुराना नेता और पार्टी की जड़ बताया। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं की बात ही कुछ है। उन्होंने आजम खां के लिए न्याय की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि आजम खां के परिवार पर सबसे अधिक केस लगे हैं। आजम खां के पूरे परिवार और साथियों पर इस सरकार ने झूठे मुकदमें लगाए हैं।

सपा चीफ कहा, "इतनी तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाई गई हो, जितने इनके परिवार (आजम खां) को पहुंचाई गई है। भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात आएगी तो अगर किसी के परिवार पर सबसे अधिक केस किसी परिवार पर लगे हों, वह आजम खां का परिवार है। पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।" सुप्रीम कोर्ट की घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि जज के ऊपर जूते फेंकने की कोशिश की गई हो। कोई सोच सकता है क्या?

ये भी पढ़ें:आजम खान से मिलकर बोले अखिलेश यादव- वे धड़कन हैं, झूठे केसों में फंसाया गया

इन स्थानों पर रहा पुलिस का कड़ा पहरा

अखिलेश और आजम की मुलाकात को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट रहा। शहर में मिलक, शहजादनगर जीरो प्वाइंट, पनवड़िया, मालगोदाम तिराहा, सिविल लाइंस थाने के सामने, आंबेडकर पार्क, कचहरी, स्टार चौराहा, गांधी समाधि, अस्पताल चौराहा, सराय गेट, तोपखाना गेट, मोरी गेट, पुलिस लाइंस के पास पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। वही जेल रोड पर रूट को डायवर्ट कर दिया जाएगा। यहां वाहनों को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है।

Rampur Rampur News Rampur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |