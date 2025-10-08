आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भाजपा, अखिलेश का तीखा तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि वह आज आजम खां से मिलने आए हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा कि आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि वह आज आजम खां से मिलने आए हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह जेल में उनसे मिलने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा, "मैं आज बैठकर स्वास्थ्य को लेकर उनका हालचाल लेने आया हूं।" सपा चीफ पर तंज कसते हुए कहा कि आजम खां के परिवार पर सबसे ज्यादा केस का भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है।

अखिलेश ने आजम खां को बहुत पुराना नेता और पार्टी की जड़ बताया। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं की बात ही कुछ है। उन्होंने आजम खां के लिए न्याय की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि आजम खां के परिवार पर सबसे अधिक केस लगे हैं। आजम खां के पूरे परिवार और साथियों पर इस सरकार ने झूठे मुकदमें लगाए हैं।

सपा चीफ कहा, "इतनी तकलीफ किसी को नहीं पहुंचाई गई हो, जितने इनके परिवार (आजम खां) को पहुंचाई गई है। भाजपा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात आएगी तो अगर किसी के परिवार पर सबसे अधिक केस किसी परिवार पर लगे हों, वह आजम खां का परिवार है। पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।" सुप्रीम कोर्ट की घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि जज के ऊपर जूते फेंकने की कोशिश की गई हो। कोई सोच सकता है क्या?