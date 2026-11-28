अखिलेश यादव ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने गणित के जरिए दावा किया कि प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर करीब 25 हजार लोग भाजपा से नाराज हैं।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से नाराज युवा और उनके परिवार 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। अखिलेश ने अपने एक पोस्ट में गणित के जरिए दावा किया कि प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर ऐसे करीब 25 हजार पीड़ित वोटर हैं।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने शनिवार को एक पोस्ट के जरिए सत्तारूढ़ योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘रद्द हुई उप्र पीसीएस प्री की परीक्षा देनेवाले 265270 पीड़ित प्रत्याशियों के साथ अगर केवल उनके पीड़ित माता-पिता को ही जोड़ लिया जाए तो कुल आंकड़ा 265270X3=795810 पीड़ितों का हुआ। इसी तरह लगभग 20 अन्य पेपर लीक और भर्ती-परीक्षाएँ जो हुईं , जिनमें लाखों अभ्यर्थी होते हैं। उनकी भी सामान्य गणित निकालते हुए 20 से गुणा कर दें तो पीड़ितों को ये आंकड़ा 795810X20=15916200 हो जाएगा। अब इसे अगर 403 विधानसभाओं से भाग दे दिया जाए तो ये आंकड़ा आएगा लगभग 15916200/403=39494 नये पीड़ित प्रति विधानसभा। इसमें से अगर ये भी मान लें कि लगभग एक तिहाई बेरोज़गार अभ्यर्थियों ने सभी परीक्षाओं में भाग लिया होगा, तो उन्हें व उनके माता-पिता को भी घटाकर आँकड़ा आयेगा 39494/3=13164 अब इसे टोटल से घटा देंगे तो 39494-13164=26,330 का आंकड़ा आएगा।’

हर विधानसभा में 25 हजार वोटर भाजपा से निराश अखिलेश ने अपने सियासी गणित वाले इस पोस्ट में आगे लिखा, ‘कम-से-कम भी मान लें तो परीक्षा-भर्ती रद्द होने जैसी शिक्षा-परीक्षा की धांधलियों के कारण हर विधानसभा सीट पर लगभग 25000 पीड़ित युवा और आम वोटर भाजपा से बुरी तरह से हताश और निराश हैं और उन सभी आक्रोशित पीड़ित वोटरों को अब ये समझ आ गया है कि जब तक भाजपा को नहीं हटाया जाएगा तब तक बेरोज़गारी की समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो भाजपा के खिलाफ वोट डालकर अपना गुस्सा भी निकालेंगे और भाजपा को हराकर, हमेशा के लिए विदा भी कर देंगे।’