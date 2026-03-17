जिन्हें भाजपाइयों ने पाला-पोसा, वहीं आस्तीनी कर रहे एनकाउंटर; गोरखपुर हत्याकांड पर अखिलेश का तंज

गोरखपुर में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई है। जिन्हें भाजपाइयों ने पाला-पोसा, वहीं अब आस्तीनी अपराधी सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं।

यूपी के गोरखपुर में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई है। जिन्हें भाजपाइयों ने पाला-पोसा, वहीं अब आस्तीनी अपराधी सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं। दरअसल, बरगदवा इलाके में मंगलवार को मार्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर व चौहान समाज के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

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गोरखपुर के प्रॉपर्टी डीलर व चौहान समाज के नेता की दिन दहाड़े हुई हत्या से हड़कंप मच गया। इस घटना लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'उत्तर प्रदेश में लॉ एंड आर्डर को ही गोली मार दी गयी है। अब भाजपाई ‘आस्तीनी अपराधी’ ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला-पोसा है। मुख्यनगर गोरखपुर में दिनदहाड़े हुआ ये हत्याकांड बता रहा है कि बेख़ौफ़ अपराधियों को किसका प्रश्रय प्राप्त है। जनता समझदार है।'

घर से 300 मीटर दूर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम बरगदवा इलाके में मंगलवार को मार्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर व चौहान समाज के नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बगीचे में हुई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।मृतक की पहचान राजकुमार चौहान के रूप में हुई है। वह प्रॉपर्टी का काम करते थे और चौहान समाज के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं।