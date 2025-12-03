जिसका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूस...संचार साथी ऐप पर अखिलेश का BJP पर तंज

संक्षेप: अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी और जनता के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी कैसे छोड़ सकते हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संचार साथी ऐप के जरिए भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस ऐप के माध्यम से जासूसी कर रही है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा शासन में पहले ही अभिव्यक्ति की आजादी सीमित की जा चुकी है, अब निजी बातचीत भी निगरानी के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। जनता अपनी निजता, सम्मान, हक, आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए इस बार भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले चुकी है।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी छुपाने की साजिश कर रही है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि आम नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और कटने से बचाएं, क्योंकि वोट का अधिकार खत्म हुआ तो आरक्षण और संविधान प्रदत्त अन्य अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग का दायित्व है कि कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो, लेकिन भाजपा सरकार के दबाव में उलटा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के कारण लाखों लोग वोट डालने से वंचित हो गए और अब उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में भी जल्दबाजी में इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि इन राज्यों में इस वर्ष चुनाव नहीं होने हैं।