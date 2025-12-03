Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav said How can someone who has a history of being an informer give up spying
जिसका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूस...संचार साथी ऐप पर अखिलेश का BJP पर तंज

जिसका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूस...संचार साथी ऐप पर अखिलेश का BJP पर तंज

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी और जनता के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी कैसे छोड़ सकते हैं।

Wed, 3 Dec 2025 08:02 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संचार साथी ऐप के जरिए भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस ऐप के माध्यम से जासूसी कर रही है। यह निजता का स्पष्ट उल्लंघन है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा शासन में पहले ही अभिव्यक्ति की आजादी सीमित की जा चुकी है, अब निजी बातचीत भी निगरानी के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। जनता अपनी निजता, सम्मान, हक, आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए इस बार भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी छुपाने की साजिश कर रही है। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि आम नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं और कटने से बचाएं, क्योंकि वोट का अधिकार खत्म हुआ तो आरक्षण और संविधान प्रदत्त अन्य अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग का दायित्व है कि कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न हो, लेकिन भाजपा सरकार के दबाव में उलटा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर के कारण लाखों लोग वोट डालने से वंचित हो गए और अब उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में भी जल्दबाजी में इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि इन राज्यों में इस वर्ष चुनाव नहीं होने हैं।

ये भी पढ़ें:PM के क्षेत्र बनारस के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट; धर्मेंद्र यादव बोले

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का ध्यान जनता को रोटी-रोजगार देने पर नहीं, बल्कि विरोधियों को झूठे मुकदमों में फंसाने पर है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आज़म खां, गायत्री प्रजापति, रमाकांत यादव समेत कई निर्दोष समाजवादी व पीडीए परिवार के लोग वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह विपक्ष को प्रताड़ित करने का तरीका है। भ्रष्टाचार पर रोक की बात करने वाली भाजपा सरकार में थाने से लेकर तहसील तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नम्बर एक है और फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं भी बढ़ी हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उन पर अनावश्यक धाराएं लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, पर सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |