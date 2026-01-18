लोकसभा में 80 सीटें जीत गया तब भी पसंद नहीं करूंगा; ईवीएम पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

संक्षेप: अखिलेश यादव ने भुवनेश्वर विजन इंडिया कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी। एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वह लोकसभा की सभी 80 सीटें भी जीत गए तब भी वह ईवीएम को पसंद नहीं करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, 'अगर मैं 80 लोकसभा सीटें भी जीत गया तब भी ईवीएम को पसंद नहीं करूंगा। मैंने लोकसभा में कहा, अगर ये बात गलत है तो भाजपा कहे और अभी तो बीजेपी को हराया है न, बैलेट पेपर से भी बड़े पैमाने से हराएंगे। हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। मैंने कोट किया है कि जर्मनी में ये बात मानी जाती है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराएंगे तो असंवैधानिक माना जाएगा। अमेरिका में चॉइस है। जापान ने जिसने इन्वेंट की ईवीएम, वहां ईवीएम से वोट नहीं डलवा रहा। हमारे यहां लोग बेचारे जागरूक नहीं हैं, पढ़ें-लिखें नहीं हैं। अभी तो उनको हाथ धोना सीखा रहे हैं कि हाथ धोककर खाना खाइए। बीमार हैं तो इलाज कराने जाइए। प्राइमरी एजुकेशन कैसी है ये आपसे बेहतर कौन जानता है।'