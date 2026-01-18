लोकसभा में 80 सीटें जीत गया तब भी पसंद नहीं करूंगा; ईवीएम पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
अखिलेश यादव ने भुवनेश्वर विजन इंडिया कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी। एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वह लोकसभा की सभी 80 सीटें भी जीत गए तब भी वह ईवीएम को पसंद नहीं करेंगे।
समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने विजन इंडिया कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी। ईवीएम को लेकर अखिलेश ने एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वह लोकसभा की सभी सीटें जीत भी गए तब भी वह ईवीएम को पसंद नहीं करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, 'अगर मैं 80 लोकसभा सीटें भी जीत गया तब भी ईवीएम को पसंद नहीं करूंगा। मैंने लोकसभा में कहा, अगर ये बात गलत है तो भाजपा कहे और अभी तो बीजेपी को हराया है न, बैलेट पेपर से भी बड़े पैमाने से हराएंगे। हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। मैंने कोट किया है कि जर्मनी में ये बात मानी जाती है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराएंगे तो असंवैधानिक माना जाएगा। अमेरिका में चॉइस है। जापान ने जिसने इन्वेंट की ईवीएम, वहां ईवीएम से वोट नहीं डलवा रहा। हमारे यहां लोग बेचारे जागरूक नहीं हैं, पढ़ें-लिखें नहीं हैं। अभी तो उनको हाथ धोना सीखा रहे हैं कि हाथ धोककर खाना खाइए। बीमार हैं तो इलाज कराने जाइए। प्राइमरी एजुकेशन कैसी है ये आपसे बेहतर कौन जानता है।'
भाजपा राज में सबसे अधिक तोड़े गए मंदिर
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितने मंदिर देश में तोड़े गये हैं, उतने अब तक किसी राजा के शासनकाल में नहीं तोड़े गये हैं। भाजपा सरकार में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है लेकिन हम लोग क्या करें, मीडिया भाजपा के साथ है। मैं सैफई, इटावा में एक मंदिर बनवा रहा हूं, भाजपा के लोग उसमें भी टंगड़ी लगा रहे हैं। कुछ न कुछ करते रहते हैं। भाजपा सरकार ने काशी का बहुत बुरा कर दिया है। अब न क्यूटो बना और न काशी रह गयी। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। हम सबका लक्ष्य भाजपा को हटाना होना चाहिए।