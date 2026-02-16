अनरजिस्टर्ड संघी साथियों से भी पूछ लें कभी वंदे मातरम् गाया था? अखिलेश ने भाजपा पर कसा तंज
सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े खेल चल रहे हैं। जो लोग वंदे मातरम् को लेकर सवाल पूछते हैं, वह अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से भी पूछ लें कि क्या उन्होंने कभी आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम् गाया था।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल-बदल का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उपस्थिति में रविवार को नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेता सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इनके आने से पीडीए परिवार और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य को भी अपमानित कर रहे हैं। जो पीड़ित दुखी और अपमानित हैं पीडीए उसके साथ है। गेरुआ व पीतांबर वस्त्र धारण करने वाले को हम सम्मानित नजरों से देखने लगते हैं। सपा चीफ ने आरएसएस पर भी तंज कसते हुए सवाल किया कि आजादी के आंदोलन में क्या वंदे मातरम् गाया था?
अखिलेश यादव ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े खेल चल रहे हैं। जो लोग वंदे मातरम् को लेकर सवाल पूछते हैं, वह अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से भी पूछ लें कि क्या उन्होंने कभी आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम् गाया था?
अखिलेश ने कहा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली की हवा खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों की हवा खराब है। शंकराचार्य को अपमानित करने वालों को पता होना चाहिए कि वे शंका से परे होते हैं। जो उनका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उन्हें अपना प्रमाण पत्र भी दिखाना चाहिए। भाजपा जेन-जी से घबराई है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय को अपमानित किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का बजट कम रखा गया है।
नसीमुद्दी सिद्दकी समेत कई अन्य नेताओं ने ली सपा की सदस्यता
अखिलेश की मौजूदगी में रविवार को बसपा में नंबर दो की हैसियत में रहे व हाल ही कांग्रेस छोड़ने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी, बेटा अफजल सिद्दीकी सपा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू, प्रतापगढ़ सदर से पूर्व विधायक राजकुमार पाल, देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, एआईएमआईएम के नेता दानिश खान, पूनम पाल व पहली ड्रोन पायलट रंजना पाल के साथ काफी संख्या में नेताओं ने सपा की सदस्यता ली।
सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक मिले। अभी तक हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को आगे बढ़ाएंगे।
सपा में सब वरिष्ठ और मैं जूनियर: नसीमुद्दीन
‘हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।’ बसपा और फिर कांग्रेस में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को अपने परिवार के साथ सपा में शामिल होने के बाद कुछ इन शब्दों में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सपा में सब उनके वरिष्ठ हैं और वह सबसे जूनियर। डा. भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समाजवाद शब्द लिखा और समाजवादी पार्टी का नाता समाजवाद से है। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य भाजपा को हराना और सपा को जिताकर वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देश-विदेश से अभी 15718 लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। आगे और भी लोग जुड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें