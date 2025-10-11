12 घंटे से गायब है अखिलेश यादव का फेसबुक पेज; क्या हुआ, कैसे बंद हुआ, कोई खबर नहीं

अखिलेश यादव का फेसबुक पेज शुक्रवार की शाम छह बजे के करीब अचानक बंद कर दिया गया। इस पर 80 लाख से अधिक फालोअर्स जुड़े हुए थे। अखिलेश के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ऑनलाइन संवाद और लोगों तक पहुंच बनाने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम था।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज शुक्रवार (10 अक्टूबर) की शाम छह बजे के करीब अचानक बंद कर दिया गया। 12 घंटे से भी अधिक का समय हो चुका है और अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे और क्यों बंद हुआ है? अखिलेश यादव के फेसबुक पेज पर 80 लाख से अधिक फालोअर्स जुड़े हुए थे। अखिलेश के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ ऑनलाइन संवाद और लोगों तक पहुंच बनाने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम था। पेज ब्लॉक होने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इधर, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और समर्थक इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं।

शुक्रवार को समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि फेसबुक द्वारा देश पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अकाउंट ब्लॉक करना न सिर्फ निंदनीय बल्कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी चोट है। अगर ये देश के सत्ता पक्ष के इशारे पर हुआ है तो ये कायरता की निशानी है। समाजवादियों की आवाज दबाने की कोशिश करना भूल है। वहीं मेरठ से विधायक अतुल प्रधान ने फेसबुक पर लिखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट बंद करवाकर सरकार उनको जनता के दिलों से दूर नहीं कर सकती। वह जनप्रिय लोक नेता हैं। समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक करने को लेकर पोस्ट किए हैं।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सपा मुखिया का फेसबुक पेज बंद क्यों किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि तकनीकी खामियों के चलते भी ऐसा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में फेसबुक को ई-मेल भी किया गया, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि कंटेंट को लेकर किसी राजनीतिक विरोधी ने फेसबुक से शिकायत की हो। ऐसे में भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है।