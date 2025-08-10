akhilesh yadav s big attack on bjp said a conspiracy is being hatched to end democracy hakmari aur matmari राहुल के बाद अब अखिलेश ने लगाया वोटों की डकैती का आरोप, ग्राफ पोस्ट कर BJP पर बरसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राहुल के बाद अब अखिलेश ने लगाया वोटों की डकैती का आरोप, ग्राफ पोस्ट कर BJP पर बरसे

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का ‘टारगेट’ देती है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा-‘हक़मारी और ‘मतमारी’ से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे।’

Sun, 10 Aug 2025 11:05 AM
राहुल के बाद अब अखिलेश ने लगाया वोटों की डकैती का आरोप, ग्राफ पोस्ट कर BJP पर बरसे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कुंदरकी और रामपुर विधानसभा सीट पर हुए पिछले चुनावों और उपचुनावों में सपा और भाजपा के वोट शेयर का ग्राफ पोस्ट कर भाजपा पर आरोप लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कि हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा- ‘भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांडविद्यालय। हक़मारी और ‘मतमारी’ से भाजपा लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे।’ उन्होंने आगे लिखा-‘ जनता समझे: - भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से कभी अपने समर्थक फ़र्ज़ी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है। भाजपा सत्ता सजातीय अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम कटा देती है। ⁠भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फ़र्ज़ी वोट डालने का ‘टारगेट’ देती है।

अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा-‘⁠भाजपा बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है। ⁠भाजपा अपने समर्थकों से कई-कई वोट डलवाती है। ⁠भाजपा अपने समर्थकों के नक़ली आईडी बनवाकर अपने लिए फ़र्ज़ी मतदान करवाती है। ⁠भाजपा फ़ोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदलवा देती है। ⁠भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने, अपने विरुद्ध डाले गये मतों को ख़ारिज भी करवाती है। भाजपा डीएम से कभी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। मतदाता कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा! #भाजपा_की_मतमारी, #वोट_डकैती।’

इस पोस्ट के साथ यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर 2012 से 2024 तक हुए तीन चुनाव, एक उपचुनाव और कुंदरकी सीट पर 2012 से 2022 तक हुए तीन चुनाव एक उपचुनाव में सपा और भाजपा के वोट शेयर के दो ग्राफ भी लगाए हैं। इसके जरिए उन्होंने अपने आरोपों को आंकडों के जरिए पुख्ता करने की कोशिश की है।

