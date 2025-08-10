राहुल के बाद अब अखिलेश ने लगाया वोटों की डकैती का आरोप, ग्राफ पोस्ट कर BJP पर बरसे

अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का ‘टारगेट’ देती है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा-‘हक़मारी और ‘मतमारी’ से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे।’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाए जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कुंदरकी और रामपुर विधानसभा सीट पर हुए पिछले चुनावों और उपचुनावों में सपा और भाजपा के वोट शेयर का ग्राफ पोस्ट कर भाजपा पर आरोप लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। कहा कि हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा- ‘भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांडविद्यालय। हक़मारी और ‘मतमारी’ से भाजपा लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे।’ उन्होंने आगे लिखा-‘ जनता समझे: - भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से कभी अपने समर्थक फ़र्ज़ी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है। भाजपा सत्ता सजातीय अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम कटा देती है। ⁠भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फ़र्ज़ी वोट डालने का ‘टारगेट’ देती है।

अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा-‘⁠भाजपा बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है। ⁠भाजपा अपने समर्थकों से कई-कई वोट डलवाती है। ⁠भाजपा अपने समर्थकों के नक़ली आईडी बनवाकर अपने लिए फ़र्ज़ी मतदान करवाती है। ⁠भाजपा फ़ोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदलवा देती है। ⁠भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने, अपने विरुद्ध डाले गये मतों को ख़ारिज भी करवाती है। भाजपा डीएम से कभी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। मतदाता कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा! #भाजपा_की_मतमारी, #वोट_डकैती।’