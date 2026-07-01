अखिलेश ने बर्थडे पर PDA का बताया नया मतलब, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर BJP पर तीखे वार

बर्थडे के मौके पर सपा कार्यालय पर बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि CCTV बंद हो जाए तो सब चढ़ावा वापस आ जाएगा। सुना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हुए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान श्री राम हम सबके हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अपना बर्थडे लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में मनाया। इस मौके पर उन्होंने पीडीए का नया मतलब प्रेम, दया और अपनापन बताया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच हिंदुस्तानियत रहे, हमारी मिलजुली संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत हो, यही पीडीए है। सपा मुखिया ने अयोध्या राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर बीजेपी पर तीखे वार किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मर्यादा का पहला नाम भगवान श्री राम और दूसरा नाम संविधान है। भाजपा ने दोनों को दगा दे दिया है।

बर्थडे के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि सीसीटीवी बंद हो जाए तो सब चढ़ावा वापस आ जाएगा। सुना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हुए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान श्री राम हम सबके हैं। वह हमेशा हमारे पूजनीय रहेंगे। हर सनातनी के घर में हमेशा से राम दरबार है, उनकी समय-समय पर पूजा होती है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। इसके लोग धर्म के नाम धन का खेल खेलते हैं। इन्होंने हमारे संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए नेशन नहीं डोनेशन फर्स्ट है। जिन लोगों ने आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ किया है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाए। सारी मीडिया सवाल पूछ रही है। इससे बड़ा सवाल क्या हो सता है। चंदा चोरी केचक्कर में पेपर लीक का सवाल न रह जाए। सरकार से कोई सवाल न करे। अगर कोई सवाल करेगा तो उसके खिलाफ सरकारी संस्थाएं कार्रवाई करेंगी।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, पेपर लीक होने के चलते गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य अंधकार मय हो रहा है। स्कूलों में पढ़ाई न होने के कारण बच्चे कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। कोचिंग को भी सरकार अपने हिसाब से संचालित करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की चर्चा करने पर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के शब्दकोष में न तो धर्म है न तो शर्म है। असली संतों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जिले में पीएचसी और सीएचसी बंद हो रहे हैं। बड़ी संख्या प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं।