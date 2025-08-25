Akhilesh Yadav retort on Asim Arun allegation of vote rigging said between two engines असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश का पलटवार, कहा- 2 इंजनों के बीच..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Akhilesh Yadav retort on Asim Arun allegation of vote rigging said between two engines

असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश का पलटवार, कहा- 2 इंजनों के बीच...

योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर ये बताया है। उधर, इसी वीडियो को सपा चीफ अखिलेश यादव ने शेयर कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कन्नौजMon, 25 Aug 2025 04:47 PM
यूपी समेत देशभर में वोट चोरी का मुद्दा गर्माया हुआ है। पक्ष-विपक्ष सब एक-दूसरे पर वोटों की धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर जानकारी दी। उधर, इसी वीडियो को सपा चीफ अखिलेश यादव ने शेयर कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही।

अखिलेश यादव ने असीम अरुण का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "देखना है कि अपनी ही सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगानेवालों को दिल्लीवाले हटाते हैं या लखनऊवाले या ‘दो इंजन के बीच मे…’ वाली कहावत में इनका पत्ता साफ़ होता है क्योंकि दिल्लीवालों को लग रहा है कि हमारे अधीन आनेवाले आयोग पर ‘किसी और के कहने पर’ उँगली उठाई जा रही है और लखनऊवालों को लग रहा है कि हमारे प्रशासन पर ‘किसी और के कहने पर’ आरोप लगाया जा रहा है। अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही। कभी-कभी ज़्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है।"

इससे पहले समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कन्नौज की वोटर लिस्ट में सपा द्वारा धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नवाब सिंह यादव का जिक्र किया। कहा कि नवाब सिंह यादव का नाम अरंगापुर और ग्वाल मैदान पर दो अलग-अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में दर्ज था। साथ ही कहा कि वह इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘नवाब सिंह यादव सपा सरकार में ब्लॉक प्रमुख था। 2024 के वोटर लिस्ट में बूथ 233 में अरंगापुर में इसका नाम दर्ज है। इसी लोकसभा और विधानसभा में बूथ संख्या 299 में भी दर्ज है। इसके छोटे भाई वीरपाल के भी दो-दो वोट बने हैं। तीसरा भाई कल्याण सिंह का भी बूथ संख्या 233 और बूथ 300 संख्या में इनका नाम दर्ज है।’

