असीम अरुण ने सपा पर लगाया वोटों की हेराफेरी का आरोप, अखिलेश का पलटवार, कहा- 2 इंजनों के बीच...

यूपी समेत देशभर में वोट चोरी का मुद्दा गर्माया हुआ है। पक्ष-विपक्ष सब एक-दूसरे पर वोटों की धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने सपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर जानकारी दी। उधर, इसी वीडियो को सपा चीफ अखिलेश यादव ने शेयर कर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही।

अखिलेश यादव ने असीम अरुण का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "देखना है कि अपनी ही सरकार के कार्यकाल में धांधली का आरोप लगानेवालों को दिल्लीवाले हटाते हैं या लखनऊवाले या ‘दो इंजन के बीच मे…’ वाली कहावत में इनका पत्ता साफ़ होता है क्योंकि दिल्लीवालों को लग रहा है कि हमारे अधीन आनेवाले आयोग पर ‘किसी और के कहने पर’ उँगली उठाई जा रही है और लखनऊवालों को लग रहा है कि हमारे प्रशासन पर ‘किसी और के कहने पर’ आरोप लगाया जा रहा है। अब ये हटे नहीं तो घट तो जाएंगे ही। कभी-कभी ज़्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है।"

इससे पहले समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कन्नौज की वोटर लिस्ट में सपा द्वारा धांधली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने नवाब सिंह यादव का जिक्र किया। कहा कि नवाब सिंह यादव का नाम अरंगापुर और ग्वाल मैदान पर दो अलग-अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में दर्ज था। साथ ही कहा कि वह इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग करेंगे।