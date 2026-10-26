मैं कोई साधु-संत नहीं, हमें गद्दी नहीं कुर्सी चाहिए; अखिलेश का योगी को जवाब

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के चार नेता सपा में शामिल हुए। इनमें पूर्व विधायक सिनोद शाक्य, कुशाग्र सागर, चंद्र कुमार मिश्र और राम बहादुर पासी शामिल हैं। योगी के बयान पर अखिलेश ने कहा, हम साधु-संत नहीं हैं, हमें कुर्सी चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा के लिए कुर्सी जरूरी है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। इस मौके पर बीजेपी छोड़कर चार बड़े नेता सपा में शामिल हुए। जिसमें भाजपा के 2 बार के पूर्व विधायक सिनोद शाक्य, बिसौली से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, भाजपा नेता चंद्र कुमार मिश्र और राम बहादुर पासी अखिलेश के साथ आए। इस मौके पर एक मीडिया के एक सवाल के जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा कि हम कोई साधु-संत नहीं है। हमें गद्दी नहीं कुर्सी चाहिए। जनता की सेवा के लिए कुर्सी जरूरी है। दरअसल एक सभा में सीएम योगी ने कहा था कि अखिलेश अब यूपी की गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे।

सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने सपा की सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने, संविदा सफाई कर्मियों के लिए विशेष योजनाएं लाने और वाल्मीकि समाज के बेघर लोगों को मकान देने का वादा किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर साइकिलें बांटने और वकीलों के लिए चैंबर बनवाने की भी बात कही। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा अब भी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 'सुनीता पत्नी राजेश' नाम से 2,000 से ज्यादा फर्जी प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और बूथ स्तर पर बायोमेट्रिक हाजिरी कराने की मांग की।

विवादित होर्डिंग्स के पीछे फंडिंग- अखिलेश केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ का मुद्दा सरकार को चुनाव के समय ही याद आता है। वहीं, लखनऊ में हत्या और गोरखपुर जेल में संदिग्ध मौतों का जिक्र कर उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। विवादित होर्डिंग्स के पीछे के लोगों और फंडिंग को लेकर भी सवाल किए। अखिलेश ने यूपीडा में 17 हजार करोड़ रुपये के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज दबा रही है। उन्होंने गठबंधन के अनुभव का जिक्र करते हुए 'रावण' वाले बयान पर सफाई भी दी।