अखिलेश ने दिला दी भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया था पाप का कीर्तिमान

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की तुलना भगत सिंह से कर दी। कहा कि अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर भगत सिंह की याद दिला दी है। वहीं पूजा पाल के निष्कासन पर अफजाल कहा कि पाप का कीर्तिमान बनाया था तो कार्रवाई हुई।

गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर भगत सिंह की याद दिला दी है। जिस तरह भगत सिंह ने अंग्रेजों की संसद में धुआं छोड़ने वाला बम फेंककर विरोध किया था, वैसा ही इंकलाब अखिलेश यादव ने किया है। विधायक पूजा पाल के सपा से निकालने जाते पर अफजाल अंसारी ने कहा कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है। राज्यसभा चुनाव में कई सपा विधायकों ने बीजेपी को वोट किया। इसके बावजूद पार्टी ने लंबे समय तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूजा पाल ने पाप का कीर्तिमान बनाता था तो कार्रवाई तो करनी पड़ती है।

अफजाल अंसारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 हजार स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 27 हजार नई शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। अफजाल ने कहा कि जनता सरकार की इन नीतियों को समझ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सरकार का सफाया हो जाएगा। अफजाल ने दावा किया कि अगले चुनाव में यह सरकार 100 सीटों के लिए तरस जाएगी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों ने शराब कारोबारी का लोन माफ कर दिया। आरोप लगा कि खूब बेईमानी और घूसखोरी खूब चल रही है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता है।