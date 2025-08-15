Akhilesh yadav reminded us of Bhagat Singh, Afzal Ansari said- Pooja Pal had set a record of sin अखिलेश ने दिला दी भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया था पाप का कीर्तिमान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh yadav reminded us of Bhagat Singh, Afzal Ansari said- Pooja Pal had set a record of sin

अखिलेश ने दिला दी भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया था पाप का कीर्तिमान

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश की तुलना भगत सिंह से कर दी। कहा कि  अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर भगत सिंह की याद दिला दी है। वहीं पूजा पाल के निष्कासन पर अफजाल कहा कि पाप का कीर्तिमान बनाया था तो कार्रवाई हुई।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 02:13 PM
share Share
Follow Us on
अखिलेश ने दिला दी भगत सिंह की याद, अफजाल बोले- पूजा पाल ने बनाया था पाप का कीर्तिमान

गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर भगत सिंह की याद दिला दी है। जिस तरह भगत सिंह ने अंग्रेजों की संसद में धुआं छोड़ने वाला बम फेंककर विरोध किया था, वैसा ही इंकलाब अखिलेश यादव ने किया है। विधायक पूजा पाल के सपा से निकालने जाते पर अफजाल अंसारी ने कहा कि सपा दरियादिल लोगों की पार्टी है। राज्यसभा चुनाव में कई सपा विधायकों ने बीजेपी को वोट किया। इसके बावजूद पार्टी ने लंबे समय तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूजा पाल ने पाप का कीर्तिमान बनाता था तो कार्रवाई तो करनी पड़ती है।

अफजाल अंसारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 हजार स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 27 हजार नई शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। अफजाल ने कहा कि जनता सरकार की इन नीतियों को समझ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सरकार का सफाया हो जाएगा। अफजाल ने दावा किया कि अगले चुनाव में यह सरकार 100 सीटों के लिए तरस जाएगी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों ने शराब कारोबारी का लोन माफ कर दिया। आरोप लगा कि खूब बेईमानी और घूसखोरी खूब चल रही है। बिना पैसे दिए काम नहीं होता है।

ये भी पढ़ें:पूजा पाल पर भड़के शिवपाल, बोले-अब विधायक नहीं बन पाएंगी, केशव जैसा होगा हाल
ये भी पढ़ें:इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं; अखिलेश के ऐक्शन पर पूजा पाल का जवाब

दरअसल, अफजाल अंसारी ने ये सब बातें ने बीती रात मुहम्मदाबाद स्थित अपने पैतृक आवास पर बर्थडे पार्टी के आयोजन में कहीं। समारोह में समाजवादी पार्टी के कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। अफजाल अंसारी ने उपस्थित लोगों के बीच केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाईं। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इसी दौरान

Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |