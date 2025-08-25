Akhilesh Yadav relieved all district and assembly in charges from their posts सपा ने सभी जिला व विधानसभा प्रभारियों को हटाया, संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटे अखिलेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सपा ने सभी जिला व विधानसभा प्रभारियों को हटाया, संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटे अखिलेश

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किया। उनके निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 25 Aug 2025 10:00 PM
उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए संगठनात्मक स्तर पर बदलाव किया। उनके निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने प्रदेश के सभी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया।

समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जिला प्रभारियों व विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों को पद मुक्त कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिला एवं विधानसभा क्षेत्र के नामित प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। अब पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए सिरे से प्रभारियों की तैनाती होगी और उनकी जिम्मेदारी बढाई जाएगी। सूत्रों के मानें, 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा चीफ ने ये फैसला लिया है। सपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। नए जिलों और विधानसभा प्रभारियों की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

हर श्रेय लूटने की कोशिश में रहते हैं भाजपा के लोग : अखिलेश

इससे पहले अखिलेश यादव ने अंतरिक्ष यात्रा के जरिये इतिहास बनाकर पहली बार अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किये जाने पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया।

सपा ने कहा कि यहां प्रेस कांफ्रेंस में शुभांशु के अंतरिक्ष यात्रा के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचने का जिक्र होने पर कहा, ''उनको बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब उन्हें यह कामयाबी मिली यह देश के लिए और व्यक्तिगत तौर पर उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है।''

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभांशु का नागरिक अभिनंदन किये जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ''इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। इसमें पूरे देश के संसाधन लगे हैं, लेकिन भाजपा के लोग हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं।''

