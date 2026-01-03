युवाओं को नौकरी और महिलाओं को देंगे 40 हजार, 2027 को लेकर अखिलेश ने फिर दोहराया वादा

संक्षेप: सपा मुखिया ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर नए वर्ष पर बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से हर वर्ग त्रस्त है। हर विभाग में लूट मची है।

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा, यूपी में अगर सरकार बनी तो सरकार बनने पर हर वर्ग का सम्मान होगा। किसानों और गांवों को खुशहाल बनाने के लिए फैसले होंगे। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देकर उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनायेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को धोखा देने के लिए मंत्री बनाएगी। भाजपा को हटाने के लिए सावधान रहकर राजनीति करनी है।

सपा मुखिया ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर नए वर्ष पर बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से हर वर्ग त्रस्त है। हर विभाग में लूट मची है। यूरिया खाद से लेकर धान खरीद तक में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था सभी को बर्बाद कर दिया है। भाजपा जनता को धोखा दे रही है। किसानों को फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। दुग्ध उत्पादकों को दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिचौलिए मुनाफा कमा रहे है। मुनाफाखोरों को सरकार का संरक्षण है।

आपस में मिलजुलकर काम करें कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपस में मिलजुलकर काम करना है। जनता के बीच रहना है। जनता को भाजपा की नाकामियां बताना है। भाजपा सरकार हर मामले में फेल हो गई है। बजट को लेकर गुमराह नहीं होना है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। भाजपा की नफरत की राजनीति को हराना है। 2026 में मेहनत से ही 2027 में सफलता मिलेगी। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, श्याम लाल पाल, अरविंद कुमार सिंह, फरीद किदवई, अनिल वर्मा आदि उपस्थित रहे।