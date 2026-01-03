युवाओं को नौकरी और महिलाओं को देंगे 40 हजार, 2027 को लेकर अखिलेश ने फिर दोहराया वादा
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा, यूपी में अगर सरकार बनी तो सरकार बनने पर हर वर्ग का सम्मान होगा। किसानों और गांवों को खुशहाल बनाने के लिए फैसले होंगे। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये देकर उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनायेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को धोखा देने के लिए मंत्री बनाएगी। भाजपा को हटाने के लिए सावधान रहकर राजनीति करनी है।
सपा मुखिया ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर नए वर्ष पर बधाई देने आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से हर वर्ग त्रस्त है। हर विभाग में लूट मची है। यूरिया खाद से लेकर धान खरीद तक में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था सभी को बर्बाद कर दिया है। भाजपा जनता को धोखा दे रही है। किसानों को फसलों की कीमत नहीं मिल रही है। दुग्ध उत्पादकों को दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है। बिचौलिए मुनाफा कमा रहे है। मुनाफाखोरों को सरकार का संरक्षण है।
आपस में मिलजुलकर काम करें कार्यकर्ता
अखिलेश यादव ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को आपस में मिलजुलकर काम करना है। जनता के बीच रहना है। जनता को भाजपा की नाकामियां बताना है। भाजपा सरकार हर मामले में फेल हो गई है। बजट को लेकर गुमराह नहीं होना है। भाजपा नफरत की राजनीति करती है। भाजपा की नफरत की राजनीति को हराना है। 2026 में मेहनत से ही 2027 में सफलता मिलेगी। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, श्याम लाल पाल, अरविंद कुमार सिंह, फरीद किदवई, अनिल वर्मा आदि उपस्थित रहे।
माघ मेला के शुभारंभ पर अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माघ मेला के पावन शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि माघ मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत, आस्था और परंपरा का प्रतीक है। यह आयोजन सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होने कामना की कि यह पावन अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। गौरतलब है कि प्रयागराज में गंगा तट पर आस्था के महापर्व माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर-दूर से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान कर मां गंगा की पूजा कर रहे हैं।