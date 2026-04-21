क्यों पीड़ित, क्यों परेशान? विजन इंडिया में अखिलेश ने उठाया किसानों का मुद्दा; कहा-आज हर कदम संघर्ष

अखिलेश यादव ने विजन इंडिया के जरिए कहा कि आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एक रास्ता खोजा है-‘विजन इंडिया’-जो हमें एक सकारात्मक, यर्थाथवादी प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विजन इंडिया के जरिए किसानों का मुद्दा उठाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर विजन इंडिया: प्लान, डेवलप, एसेंट के तहत किसान: क्यों पीड़ित, क्यों परेशान?, 25 मार्च 2016, गाजियाबाद एक ड्राफ्ट पोस्ट किया। इस ड्राफ्ट में किसानों की मौजूदा स्थिति को बेहद खराब बताते हुए लिखा है कि यदि समय रहते इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव ही हिल जाएगी। इस पर विचार-विमर्श कर समाधान की ओर ले जाना वर्तमान की सबसे गंभीर और हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

ड्राफ्ट में लिखा है-‘आज भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने एक रास्ता खोजा है-‘विजन इंडिया’-जो हमें एक सकारात्मक, यर्थाथवादी प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा। सकारात्मक, व्यवहारिक, प्रगतिशील और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ विजन इंडिया बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अपने देश और देशवासियों के विकास के लिए इंडिया को नियो इंडिया में बदलने का प्रयास कर रहा है।

इसमें आगे लिखा है कि किसान के संकट का आज त्रासदी में बदल जाना एक गंभीर सरोकार भी है और बहुत बड़ा सवाल भी। ये केवल एक व्यक्ति के रूप में पीड़ित किसान और उसके परिवार के जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ही समस्या नहीं है बल्कि अलाभकारी खेती-किसानी की जटिल आर्थिक-मानसिक चुनौती भी है और बेहद लचर ग्रामीण संरचनात्मक विकास की भी। अगर समय रहते इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव ही हिल जाएगी।