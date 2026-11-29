समाजवादी पार्टी के बेरोजगार युवाओं को हर महीने पांच हजार भत्ता देने के वादे पर दिव्या मित्तल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में करीब 1.30 करोड़ युवा ग्रेजुएट हुए हैं, तो सिर्फ 16 लाख युवाओं को भत्ता देने का आकलन किस आधार पर किया गया है?

समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे पर पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र के सूत्रधार पूर्व आईएएस आलोक रंजन के आकलन के मुताबिक, प्रदेश में करीब 16 लाख ग्रेजुएट युवाओं को इस भत्ते की जरूरत पड़ सकती है। जबकि उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 13 लाख युवा ग्रेजुएट होते हैं। इस लिहाज से पिछले 10 सालों में करीब एक करोड़ 30 लाख युवा ग्रेजुएट हुए हैं। ऐसे में 16 लाख युवाओं का आंकड़ा कुल ग्रेजुएट युवाओं का करीब 12 फीसदी है।

दिव्या मित्तल ने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी का मानना है कि बाकी 88 फीसदी युवाओं को आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं? उन्होंने दावा किया कि उनकी इकोनॉमिक टीम के आकलन के मुताबिक, करीब 65 फीसदी युवा ऐसे हैं, जिनके पास आज भी नौकरी या आय का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर केवल 12 फीसदी युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो उनका चयन किस आधार पर होगा? क्या इसके लिए कोई जातिगत मानदंड होगा या कोई दूसरी पात्रता तय की जाएगी? समाजवादी पार्टी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि अच्छी और प्रभावी आर्थिक नीतियों से बदलेगा।

सपा का दिव्या मित्तल पर पलटवार उधर, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने दिव्या मित्तल पर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, ‘मुख्यमंत्री महोदय के खास अधिकारी जी, सीधे आकर बोलिए ना, किसी को ढाल क्यों बना रहे हैं? नाम लिखेंगे हम तो आपकी पोल खुल जाएगी, बंद बात सामने आ जाएगी। वैसे मित्तल जी आप 108, 102 नंबर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर कब आवाज उठाएंगी? 10 साल में जो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली बर्बादी इस भाजपा सरकार ने की है उसके उपर भी आवाज उठाइये।’

हैसियत और जाति देखकर गोली-बुलडोजर चलते हैं? इससे पहले दिव्या मित्तल ने पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा था कि क्या गोली चलाने और बुलडोजर से घर गिराने का फैसला जाति और हैसियत देखकर होता है? उन्होंने कहा कि अपराध पर लगाम एनकाउंटर से नहीं, बल्कि अपराधियों को समय पर सजा मिलने की गारंटी से लगेगी।