मिलते ही छूते थे पैर, कभी भाई अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोले प्रतीक; कैसा था दोनों का रिश्ता?

प्रतीक यादव के निधन के बाद जानिए अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई के बीच कैसा था रिश्ता। पारिवारिक कलह के बीच भी प्रतीक ने हमेशा बड़े भाई अखिलेश का सम्मान किया। पढ़ें मुलायम सिंह यादव के परिवार की यह अनकही और दिलचस्प कहानी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का परिवार हमेशा से सत्ता, शक्ति और सुर्खियों के केंद्र में रहा है। जहां सत्ता होती है, वहां महत्वाकांक्षाओं का टकराव होना आम बात है। समाजवादी पार्टी के भीतर हमने चाचा-भतीजे (शिवपाल और अखिलेश) की जंग देखी, पिता-पुत्र के बीच तल्खियां देखीं, लेकिन इस पूरे राजनीतिक शोर-शराबे के बीच एक रिश्ता ऐसा था जो हमेशा खामोश, लेकिन बेहद सधा हुआ रहा- अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का रिश्ता। प्रतीक यादव के निधन ने उस शख्सियत को दोबारा चर्चा में ला दिया है, जिसने देश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे का हिस्सा होने के बावजूद, कभी भी अपने बड़े भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और न ही कभी उनकी राजनीतिक राह में रोड़ा बने।

पारिवारिक पृष्ठभूमि: दो आंगन, एक पिता की छत्रछाया अखिलेश और प्रतीक के रिश्ते को समझने के लिए मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक ढांचे को समझना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थीं, जिनके इकलौते बेटे अखिलेश यादव हैं। वहीं, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थीं, जिनके बेटे प्रतीक यादव थे।

सालों तक साधना गुप्ता और प्रतीक का अस्तित्व सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया। 2003 में जब मालती देवी का निधन हुआ, उसके कुछ समय बाद मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर साधना गुप्ता को अपनी पत्नी और प्रतीक को अपना बेटा स्वीकार किया। एक सौतेली मां और सौतेले भाई की परिवार में आधिकारिक एंट्री किसी भी युवा के लिए (खासकर जब वह राजनीतिक उत्तराधिकारी हो) असहज हो सकती थी। लेकिन अखिलेश और प्रतीक ने इस जटिल पारिवारिक समीकरण को बहुत ही परिपक्वता से संभाला।

मिलते ही छूते थे पैर: बड़े भाई का सम्मान राजनीति में उम्र से ज्यादा 'कद' देखा जाता है, लेकिन प्रतीक यादव ने हमेशा पारिवारिक मर्यादाओं को सर्वोपरि रखा। अखिलेश यादव उम्र में प्रतीक से करीब 15 साल बड़े हैं। जो लोग यादव परिवार को करीब से जानते हैं, उनका कहना है कि प्रतीक जब भी अखिलेश यादव से मिलते थे तो हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे।

प्रतीक यादव ने हमेशा अखिलेश को बड़े भाई का सम्मान दिया। सार्वजनिक कार्यक्रमों, परिवार की शादियों और मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा के मौकों पर प्रतीक यादव अखिलेश के पैर छूते दिखे। अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी 25 नवंबर 2025 को सैफई (इटावा) में लद्दाख की सेरिंग के साथ संपन्न हुई थी। यह शादी यादव परिवार के लिए खास थी क्योंकि इसमें पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ था। अखिलेश यादव और डिंपल यादव सक्रिय रूप से शामिल हुए। प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव (जो उस समय भाजपा में थीं) भी आए। इसी मौके पर प्रतीक और अपर्णा ने अखिलेश के पैर छुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

प्रतीक के मन में कभी यह ग्रंथि नहीं रही कि वह भी मुलायम सिंह के बेटे हैं और उन्हें भी अखिलेश के बराबर का रसूख चाहिए। अखिलेश ने भी सार्वजनिक या निजी मंचों पर कभी प्रतीक के प्रति दुर्भावना नहीं दिखाई। दोनों के बीच एक 'अनकहा समझौता' था- सम्मान का और अपनी-अपनी हदें तय करने का।

राजनीति बनाम रियल एस्टेट: अपनी अलग दुनिया प्रतीक यादव की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कभी कोई राजनीतिक चुनौती पेश नहीं की। जब अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी और 2012 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो प्रतीक ने कभी भी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगी।

जहां अखिलेश प्रदेश चला रहे थे, वहीं प्रतीक ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग चुना। उन्हें फिटनेस, जिम और महंगी कारों (जैसे लेम्बोर्गिनी) का शौक था। उन्होंने राजनीति की बजाय रियल एस्टेट और अपने फिटनेस बिजनेस पर फोकस किया। सत्ता के गलियारों में उनकी गैर-मौजूदगी ने ही दोनों भाइयों के रिश्ते को सुरक्षित रखा।

यादव कुनबे की कलह और प्रतीक का 'मौन' 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी में ऐतिहासिक पारिवारिक कलह हुई थी, तब पूरा परिवार दो धड़ों में बंट गया था। एक तरफ अखिलेश यादव थे, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव और कुछ हद तक मुलायम सिंह यादव व साधना गुप्ता।

यह वह दौर था जब प्रतीक चाहते तो अपनी मां के पक्ष में खड़े होकर अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी कर सकते थे या अपनी राजनीतिक लॉन्चिंग का फायदा उठा सकते थे। लेकिन प्रतीक ने पूरी कलह के दौरान एक 'मौन व्रत' सा धारण कर लिया। उन्होंने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और अपने बड़े भाई के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा।

पत्नी अपर्णा की राजनीति और प्रतीक का संतुलन रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया। अपर्णा अक्सर अखिलेश और उनकी नीतियों की मुखर आलोचक रही हैं। लेकिन यहां भी प्रतीक ने एक अद्भुत संतुलन दिखाया। पत्नी के भाजपा में जाने के बावजूद, प्रतीक ने कभी भी अखिलेश के खिलाफ कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपनी पत्नी के राजनीतिक करियर और अपने भाई के साथ निजी रिश्तों को कभी आपस में टकराने नहीं दिया।

पत्नी पर लगाया था परिवार तोड़ने का आरोप, फिर दी सफाई अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्तों को लेकर सबसे हालिया और चौंकाने वाले तथ्य जनवरी 2026 में सामने आए थे, जब यादव परिवार की अंदरूनी स्थिति सार्वजनिक हो गई थी। अपने निधन से कुछ महीने पहले, प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की थी। इस पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा था कि उनकी पत्नी ने ही उनके रिश्ते उनके परिवार से तुड़वाए थे। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि अपर्णा ने उनके हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने अपर्णा को 'फैमिली डिस्ट्रॉयर' (परिवार तोड़ने वाली) और 'सेल्फिश' (स्वार्थी) तक कह दिया था। कहा था कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों में दरार डाली और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां पैदा कीं। हालांकि कुछ समय बाद प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने एक छोटा संदेश लिखकर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा कि सब ठीक है।