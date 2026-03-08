Hindustan Hindi News
अखिलेश यादव यूपी पुलिस के इस काम से हुए खुश, की तारीफ; कहा-वो सब प्रशंसा के पात्र हैं

Mar 08, 2026 11:09 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
शनिवार को दिनदहाड़े हुई अपहरण की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। स्कूल वैन से उतरकर दादा की उंगली पकड़कर घर लौट रहे छह वर्षीय मासूम को कार सवार बदमाश कुछ सेकेंड में उठाकर फरार हो गए थे।जब बच्चा वाराणसी के नमो घाट पर सकुशल मिल गया तब जाकर परिवार ने राहत की सांस ली।

UP News: समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने यह तारीफ प्रयागराज से फिल्मी स्टाइल में अगवा किए गए एलकेजी के वर्षीय छात्र प्रतीक शर्मा की सकुशल वापसी के चलते की है। प्रतीक को पुलिस ने वाराणसी के नमो घाट से सकुशल बरामद किया है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी देख किडनैपर बच्चे को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अपने पास लिया। इसके बाद किडनैपर का पीछा शुरू किया। यूपी पुलिस की इस उपलब्धित पर अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में एक मासूम के सकुशल घर लौटने पर जो ख़ुशी उसके परिवारवालों को हो रही है, वो हम सब परिवारवालों को भी हो रही है। जिन पुलिसवालों ने इस कार्रवाई में मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाया है, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं।

यूपी पुलिस की तारीफ में अखिलेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा-‘भाजपा सरकार अगर पुलिस को भ्रष्टाचार के लिए बाध्य न करे तो अभी भी अधिकांश पुलिसकर्मी अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि पुलिस पहले से ही सक्रिय रहे तो अपराध घटित ही न हों।’

क्या हुआ था प्रतीक के साथ?

प्रयागराज के दिघिया चौकी अंतर्गत सराय कला गांव में शनिवार को दिनदहाड़े हुई अपहरण की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। स्कूल वैन से उतरकर दादा की उंगली पकड़कर घर लौट रहे छह वर्षीय मासूम को कार सवार बदमाश कुछ सेकेंड में उठाकर फरार हो गए थे। घर से कुछ मीटर दूर हुई वारदात से परिजनों के साथ ही पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की।

सराय कला गांव निवासी ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। घर पर पत्नी आरती देवी, बेटा प्रतीत, एक बेटी और पिता नागेश्वर रहते हैं। छह वर्षीय प्रतीक शर्मा गुलाब पत्ती इंटर कॉलेज अकोढ़ाकला में एलकेजी का छात्र है। वह शनिवार को स्कूली वैन से उतरने के बाद वह अपने दादा 65 वर्षीय नागेश्वर शर्मा के साथ घर लौट रहा था। घर से करीब 30 मीटर पहले दिघिया की तरफ से एक कार आकर रुकी। कार से उतरे एक बदमाश ने बुजुर्ग नागेश्वर शर्मा से जेवनिया गांव का रास्ता पूछा। नागेश्वर रास्ता बताने लगे तभी दूसरा बदमाश तेजी से आगे बढ़ा और मासूम प्रतीक को उठाकर जबरन कार में डाल लिया। इससे पहले कि नागेश्वर कुछ समझ पाते, बदमाश बच्चे को लेकर कार से फरार हो गए। प्रतीक के अपहरण से मां आरती देवी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। जब बच्चा वाराणसी के नमो घाट पर सकुशल मिल गया तब जाकर परिवार ने राहत की सांस ली।

रिश्ते के मामा पर आरोप

बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण उसके रिश्ते में मामा लगने वाले युवक ने किया था। पुलिस रिश्ते के उस मामा और उसके साथियों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक बच्चे को किडनैप किए जाने की वजह साफ नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

