अखिलेश यादव की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर की पोस्ट, अभद्र टिप्पणी भी, FIR

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लखनऊ में अखिलेश यादव की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी । युवक पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 07:27 AM
राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इस पर समाजवादी अधिवक्ता सभा लखनऊ के जिलाध्यक्ष अंजनी ने गौतम भारद्वाज नामक युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीजीआई पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष अंजनी ने आरोप लगाया कि गौतम ने अखिलेश यादव की मूल फोटो से छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक रूप दे दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस एडिट की गई फोटो को अपनी फेसबुक आईडी से सार्वजनिक कर दिया और उस पर अभद्र टिप्पणी भी लिखी। इस पोस्ट को देखकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने कार्रवाई की मांग की।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि राजनीतिक द्वेषवश यह हरकत की गई है, जिससे पार्टी प्रमुख की छवि धूमिल हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।इस संबंध में इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ बयान दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य संकलन पूरा होने के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

घटना से सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर नेताओं की छवि खराब करने की प्रवृत्ति खतरनाक है और इस पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

