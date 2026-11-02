विपक्ष की रैली के 'मैन ऑफ द मैच' हैं अखिलेश यादव, यूपी चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस को दिखाई अपनी ताकत!

दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के विरोध में INDIA ब्लॉक ने 1 नवंबर को रैली में कांग्रेस, सपा, आरजेडी और टीएमसी के साथ-साथ कुछ 19 पार्टियां शामिल थी पर इस रैली और मार्च के अगर 'मैन ऑफ द मैच' के लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव थे।

नंवबर की पहली सुबह और हल्की सर्दी के बीच हाथ में अखिलेश यादव का पोस्टर थामे और नारे लगाते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के मिंटो रोड पर सबसे पहले पहुंचे थे। सर पर लाल टोपी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे...सपा कार्यकर्ताओं के आने से पहले मिंटो रोड का माहौल काफी शांत था। कांग्रेस और CPIM के कार्यकर्ता भी दिन चढ़ते-चढ़ते काफी संख्या में मिंटो रोड के पास पहुंचने लगे थे पर सपा कर्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था। दोपहर के करीब एक बजे के आसपास सपा मुखिया जब राहुल गंधी और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मिंटो रोड के पास पहुंचे तो सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से पूरे माहौल में अलग ही जोश भरा।

विपक्ष की रैली में दिखा ऐसा नजारा दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के विरोध में INDIA ब्लॉक ने 1 नवंबर को रैली में कांग्रेस, सपा, आरजेडी और टीएमसी के साथ-साथ कुछ 19 पार्टियां शामिल थी पर इस रैली और मार्च के अगर 'मैन ऑफ द मैच' के लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव थे। रामलीला मैदान में रैली में शामिल होने के लिए विपक्ष के तमाम नेता एक खुली जीप में मिंटो रोड की ओर से कार्यकर्ताओं के भारी भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। जीप के सबसे आगे राहुल गांधी थे तो वहीं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ जीप के दूसरे रोड में बैठे थे। जीप के मिंटो रेड पर आते ही सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के एक झलक पाने के लिए और उनसे हाथ मिलने काफी बेताब थे।

सपा ने दिखाई अपनी ताकत! मार्च के दौरान ही एक जगह नारा गूंजा कि 'देश का प्रधानमंत्री कैसा हो...वहां मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने इसका वजाब दिया...अखिलेश भैया जैसा हो', ये सुनते ही अखिलेश यादव ने हंसते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। 1 नवंबर की रैली और मार्च में सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और जो जोश को देखने को मिला, उससे देखकर ऐसा लगा जैसे सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के माध्यम से अखिलेश यादव, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।

सीट बंटवारे पर फंसा है पेंच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और अभी के सियासी माहौल को देखे तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ती दिख सकती है। हांलकि इस सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच फंस रहा है। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में एक कांग्रेस का एक दिलचस्प पोस्टर देखने को मिला था। पोस्टर पर लिखा था, ‘200 सीट हक है हमारा’ लिखा है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने 200 सीटों पर अपना दावा पेश किया था। इस पोस्टर पर राहुल गांधी की बकायादा बड़ी तस्वीर भी लगाई गई थी। हालांकि इस पोस्टर से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ दिनों पहले कहा था कि, कांग्रेस के एक लिस्ट कुछ दिन पहले सपा नेताओं के साथ साझा की गई थी और जल्द ही दोनों दलों के नेता सीट बंटवारे पर विस्तृत चर्चा के लिए बैठेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि, 'मैं आपको सटीक संख्या नहीं बता सकता, लेकिन हमने 175 से 200 सीट की लिस्ट सौंपी है। दोनों दलों का नेतृत्व एक साथ बैठकर सीट बंटवारे की बारीकियों को तय करेगा।'

2024 को प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती बता दें कि, कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। तब पार्टी ने 40% सीटें महिलाओं को दी थीं। 2022 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की डोर प्रियंका गांधी के हाथ में थी। 2022 में कई सीटों से ऐसी भी खबरें आई थी कि कांग्रेस उम्मीदवार खोजने में काफी मशक्कत करना पड़ा। वहीं चुनावी नतीजों में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली जबकि उसका वोट शेयर 2.33% रहा। वहीं 2017 में सपा-कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने सात सीटें अपने नाम की थी। वहीं 2022 में सपा ने 111 सीटें जीती थीं और उसका वोट शेयर 36% था।

2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस-सपा गठबंधन के लिए काफी शानदार रहा था। समाजवादी पार्टी, अकेले 37 सीटें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। इससे पहले राज्य में हुए दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 2024 में अखिलेश यादव के सामाजिक ताने- बाने में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश फिर से अपनी जमीन पाने में कामयाब होती दिखी। 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई।