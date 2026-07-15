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सोनम वांगचुक के सत्याग्रह को अखिलेश यादव का खुला समर्थन, सांसदों को भेजने के बाद फोन पर की बात

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर सत्याग्रह कर रहे सोनम वांगचुक से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत की और उन्हें खुला समर्थन दिया है। वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल उनसे अनशन तोड़ने की अपील भी की है। 

सोनम वांगचुक के सत्याग्रह को अखिलेश यादव का खुला समर्थन, सांसदों को भेजने के बाद फोन पर की बात

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को समाजवादी पार्टी ने खुला समर्थन दे दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका खुद ऐलान करते हुए वांगचुक से फिलहाल अपना अनशन तोड़ने की अपील की है। अखिलेश ने अपने सांसदों पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भेजने के बाद वांगचुक से फोन पर बातचीत की है। अखिलेश ने कहा कि कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लेकर नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को पूरे देश में विस्तारित करें।

नीट परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अन्य मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। इसी आंदोलन के मंच पर सोनम वांगचुक मांग न मानने पर 18 दिनों से सत्याग्रह पर हैं। उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया है। उनकी सेहत लगातार गिर रही है और डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है।

अखिलेश यादव ने वांगचुक से फोन पर बातचीत के बारे में बताया कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। यह भी कहा कि उनके सत्याग्रह को खुला समर्थन है। अखिलेश ने कहा कि हमारा मानना है कि वो जनहित में अनशन को तोड़ने के आग्रह पर विचार करें। देश की संपूर्ण युवा शक्ति, उनके अभिभावकों, परिवार और परिजनों की आकांक्षा भी यही है।

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ऊर्जा संचय कर नए आंदोलन में जुट जाएं

अखिलेश यादव ने कहा कि वांगचुक के नैतिक बल की देश को बहुत आवश्यकता है। वह पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़े दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके फिर से नए आंदोलन में जुट जाएं। कहा कि वह ‘नकारात्मक, भ्रष्ट, बेईमान, लोकतंत्र विरोधी सांप्रदायिक भाजपा’ के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को पूरे देश में विस्तारित कर जन-एकजुटता की अखंड कड़ी बनें।

नीट घोटाला और राम मंदिर चोरी गहरा दिव्य संकेत

अखिलेश ने कहा कि नीट की परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य-संकेत है। डॉक्टर को धरती पर भगवान के रूप में ही देखा जाता है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। धर्म के मनोबल का और चिकित्सा का मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है।

कहा कि जिस तरह संपूर्ण विश्व का मीडिया वांगचुक जी के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे भाजपा राज में दुनिया भर में हमारे देश की डेमोक्रेटिक इमेज बुरी तरह खंडित हो रही है।

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पोस्ट के जरिए भी वांगचुक से अपील

इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए भी सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की। अखिलेश ने लिखा कि अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वह अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी की लोकतंत्र के लिए।

भाजपा के लिए किसी के जीवन का मोल नहीं

कहा कि जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं वो तो एक सिद्धांतहीन, भ्रष्ट तंत्र है, उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है अत: भाजपाइयों से सदाचार और हृदय-परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है। उनके लिए धन ही प्रधान है। वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं। उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है।

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सत्ताग्रह के लालच मंदिर लूटने वाले सत्याग्रह का महत्व क्या जानें

अखिलेश ने कहा कि जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता। ‘सत्याग्रह’ का महत्व वो क्या जानें जो ‘सत्ताग्रह’ के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं। उन्हें न युवाओं के भविष्य से कुछ लेना-देना है, न उनके माता-पिता और अन्य परिजनों के सपनों से, वो तो ख़ुदगर्ज़ लोग हैं। लोकतंत्र का गला घोंटनेवाली महापापी-अधर्मी भाजपा और उसके भूमिगत अपंजीकृत संगी-साथियों के गिरोह को हराने और सदैव के लिए हटाने के लिए आपके मनोबल और नैतिकता की महाशक्ति हर सच्चे भारतीय की प्रेरणा बनती रहे और आप देशवासियों, युवाओं, लोकतंत्र और पर्यावरण के संघर्ष के लिए नकारात्मक ताक़तों के ख़िलाफ़ सदैव प्रकाश स्तंभ बने रहें, यही हम सबकी चाह है और प्रार्थना भी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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