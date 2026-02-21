विदेशी डेलिगेट्स के सामने देश का अपमान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए; यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने कहा कि जो हंगामा हुआ, उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। यह सरकार धोखा देती है, वह अलग बात है। हम लोग इंटरनल लड़ लेंगे, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, जिससे फॉरेन डेलिगेट्स और फॉरेन कंट्रीज के सामने हमारे देश का अपमान हो।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक सहयोगी, अखिलेश यादव ने शनिवार को एआई इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का विरोध करते हुए आलोचना की। झांसी में रिपोर्टरों से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि यूथ कांग्रेस को भारत मंडपम में विदेशी डेलीगेट्स के सामने ऐसी हरकत करने से बचना चाहिए था। सपा प्रमुख ने कहा, "हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, पूरा देश जानता है कि भाजपा झूठ बोलती है। लेकिन, उन्हें विदेशी डेलीगेट्स और दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने हमारे देश का अपमान करने वाला कुछ करने से बचना चाहिए था।"
अखिलेश यादव ने कहा, ''हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब दुनिया के डेलिगेट्स आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए था। यह गलती सरकार की हुई, कितना अपमानित होना पड़ा। एक कार्टून देखा जिसमें रोबोट मेड इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा था। जो हंगामा (यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट) हुआ, उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। यह सरकार धोखा देती है, वह अलग बात है। हम लोग इंटरनल लड़ लेंगे, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, जिससे फॉरेन डेलिगेट्स और फॉरेन कंट्रीज के सामने हमारे देश का अपमान हो।
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एआई समिट से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ी है। यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा अब इसे मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश करेगी, जबकि हकीकत यह है कि समिट के दौरान ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग, जनसुविधाओं की कमी, सुरक्षा अभाव, चोरी, खराब एक्यूआई और बदइंतजामी जैसी समस्याएं उजागर हुईं। उनके अनुसार, सरकार को एआई इम्पैक्ट समिट से कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हुई।
उन्होने तंज कसते हुए कहा कि जब तक सही इंतजाम न हो, तब तक दिखावे के आयोजन नहीं करने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई को हर समस्या का समाधान बताने वाली भाजपा सरकार के लिए वही समिट समस्या बन गई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चीन निर्मित रोबोट को स्वदेशी बताना उचित नहीं था और इससे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने एक कार्टून का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें रोबोट "मेक इन इंडिया" के शेर को दौड़ाता दिखाया गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है, जिसे अब देश की जनता समझ चुकी है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें