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10 मिनट में हटाओ वरना...निशिकांत दुबे के टिन्नू-टीपू वाले पोस्ट पर भड़के अखिलेश

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए और उन्हें 10 मिनट के भीतर पोस्ट हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश ने चेतावनी दी कि पोस्ट नहीं हटाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

10 मिनट में हटाओ वरना...निशिकांत दुबे के टिन्नू-टीपू वाले पोस्ट पर भड़के अखिलेश

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 10 मिनट में पोस्ट हटाओ वर्ना एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

दरअसल, अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट-पोस्ट को डिलीट कर दें अन्यथा उनके खिलाफ तुरंत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही ये चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुंरत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। याद रखें भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं, जब सालों-साल कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी-साथी भी बचाने नहीं आयेगा। जो भगवान के नहीं हुए वो इंसान के क्या होंगे।'

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पीडीए समाज को कलंकित करने के लिए झूठा प्रचार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि पीडीए समाज को कलंकित व अपमानित करने के लिए भाजपाई और उनके संगी-साथी ये कुत्सित झूठ प्रचारित-प्रसारित कर रहे हैं। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जनाक्रोश के डर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और षड्यंत्र कर रहा है। अगर मुखबिरों के वंशंजों में सत्य का साहस है तो अपने परंपरागत भूमिगत-सुरंगी निवास से बाहर आकर अयोध्यावासियों के सामने सरयू का जल हाथ में उठाकर ये बात कहें।

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टिन्नू-टीपू से ही बात हो रहा था? निशिकांत का तंज

दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स के एक पोस्ट में लिखा था, 'टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था?' इसके साथ ही अयोध्या दान गबन के आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की एक तस्वीर भी शेयर की गई थी।

रामभक्तों पर किसने चलवाई गोली?

वहीं, अखिलेश यादव के अल्टीमेटम के बाद भाजपा सांसद ने जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, 'जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है? 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा।'

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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