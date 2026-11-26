अखिलेश यादव ने धनराज नाथवानी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा ने उनका सेठ ले लिया, इसलिए उन्हें धन्नासेठ लाना पड़ा। उन्होंने भाजपा पर चीन से आयात नहीं रोकने और वोकल फॉर लोकल के नारे पर सवाल उठाते हुए भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की मांग की।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा चुनाव में कारोबारी धनराज नाथवानी को टिकट देने के सवाल पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि '' जो लोग कहते हैं कि धन्नासेठ को ले आए। अरे धन्नासेठ को क्यों नहीं लाते? हमारा सेठ तो आपने ले लिया। आप सेठ नहीं लेते, हम धन्नासेठ नहीं लाते। बड़ी मुश्किल एक सेठ हमारे पास थे। हमने उन्हें बढ़ाया, फले-फूले और उसके बाद बीजेपी के लोगों ने सेठ को ले लिया। अगर आप हमारा सेठ ले लोगे, तो फिर तो हमारी मजबूरी बनेगी धन्नासेठ लाने की। इसमें हमने क्या गलत किया?'' सपा अध्यक्ष ने देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ वोकल फॉर लोकल की बात करती है, लेकिन चीन से आयात क्यों नहीं रोकती, जो भारत की जमीन छीन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का सामान रोककर भारतीय उद्योगों को दो साल तक समर्थन देना चाहिए, ताकि देश में ही उत्पादन बढ़े। उनका कहना था कि भारत दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होता जा रहा है।

राम मंदिर के दर्शन आस्था का विषय- अखिलेश अयोध्या में राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि मंदिर जाना व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कोई भी सनातनी किसी के मंदिर जाने का विरोध नहीं करेगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया था और अब वह जा रहे हैं। अगर आने से रोकना था तो निमंत्रण क्यों दिया गया? अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा को जीरो करना है। लोकसभा चुनाव में प्रभु श्रीराम ने अयोध्या में भाजपा को आशीर्वाद नहीं दिया।

पीडीए प्रहरियों से अपील सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से गांव-मोहल्लों में जाकर सम्मानित मतदाताओं से संपर्क करने और सपा को जिताने की अपील की। उन्होंने पीडीए प्रहरियों को निर्वाचन आयोग की गतिविधियों पर नजर रखने और गड़बड़ी से जुड़े सबूत जुटाने का निर्देश दिया। अखिलेश ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मतदाता सूची से जुड़े मामलों पर सतर्क रहें।