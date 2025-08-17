अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग से मांग लिया शपथ पत्र, EC पावती को शेयर कर किया पलटवार
समाजवादी पार्टी के 18000 हलफनामा देने के दावे को रविवार को चुनाव आयोग खारिज कर दिया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने आयोग हलफनामा की पावती मिलने का दावा करते हुए आयोग से ही शपथ पत्र मांग लिया। कहा कि अगर यह पावती गलत है तो चुनाव आयोग शपथ पत्र दे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग से ही शपथपत्र मांग लिया है। चुनाव आयोग ने रविवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर अखिलेश यादव के उस दावे को खारिज कर दिया कि सपा की तरफ से उन्हें हलफनामा दिया गया है। इसी के जवाब में अखिलेश यादव ने तगड़ा पलटवार करते हुए चुनाव आयोग को दिए गए शपथपत्रों की पावती रसीद ही सार्वजनिक कर दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिये गये ऐफ़िडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथपत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गयी है वो सही है, नहीं तो ‘चुनाव आयोग’ के साथ-साथ ‘डिजिटल इंडिया’ भी शक के घेरे में आ जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साध दिया। अपनी पोस्ट के अंत में लिखा कि भाजपा जाए तो सत्यता आए!
चुनाव आयोग ने जिस दिन राहुल गांधी के आरोपों पर उनसे हलफनामा के साथ शिकायत देने की मांग की थी, उसी दिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2022 के चुनाव में 1800 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गे थे। चुनाव आयोग में शिकायत की गई तो हमसे हलफनामा मांगा गया। हमने हलफनामा भी दिया लेकिन आज तीन साल बाद भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है।
रविवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेस के दौरान जब समाजवादी पार्टी के हलफनामा देने और अभी तक आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं देने की बात उठी। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आयोग को कोई हलफनामा नहीं मिला था। केवल पत्र के जरिए शिकायत की गई थी। ज्ञानेश कुमार का हलफनामा देने का दावा खारिज होते ही समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और अखिलेश यादव ने एक्स पर दावा किया कि हलफनामा देने के बाद आयोग से पावती भी मिली है। इस पावती को पोस्ट करते हुए आयोग से ही इनके असली नहीं होने का शपथपत्र मांग लिया।