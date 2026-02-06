'शासन-प्रशासन और दुशासन' की तिकड़ी, स्क्रैप माफिया की रिहाई पर अखिलेश का तंज

संक्षेप: नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना की मंडल कारागार बांदा से रिहाई का मामला प्रदेश भर में छाया है। उसकी खोजबीन को लेकर पुलिस टीमें और एसओजी लगातार दबिश दे रहीं हैं। हालांकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है।

नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना की मंडल कारागार बांदा से रिहाई का मामला प्रदेश भर में छाया है। उसकी खोजबीन को लेकर पुलिस टीमें और एसओजी लगातार दबिश दे रहीं हैं। हालांकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं सियासी गलियारों में भी अब इसकी चर्चा तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक निजी चैनल की रिपोर्ट साझा करते हुए शासन-प्रशासन और दुशासन की तिकड़ी बताकर इस मामले पर तंज कसा है।

सपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा राज़ में 'शासन-प्रशासन और दुशासन' की तिकड़ी के तार आपस मे जुड़े हैं या कहिए इनके आपसी लेन-देन की वायरिंग गुत्थमगुत्था है, जिसमें बंटवारे की राशि को लेकर कभी-कभी शार्ट सर्किट भी हो जाता है। दरअसल 'शासन-प्रशासन और दुशासन' की ये 'तिकड़मी तिकड़ी' इतनी शातिर है कि इन्हें तार की जगह 'केबल' मतलब मोटे तार कहना ही उचित रहेगा। ये सरकार नहीं है बल्कि भ्रष्ट-भाजपा द्वारा बिछाई गई भूमिगत पाइप लाइन के अंदर बेईमानी की अंडरग्राउंड केबल का उलझा हुआ नेटवर्क है।