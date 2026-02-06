'शासन-प्रशासन और दुशासन' की तिकड़ी, स्क्रैप माफिया की रिहाई पर अखिलेश का तंज
नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना की मंडल कारागार बांदा से रिहाई का मामला प्रदेश भर में छाया है। उसकी खोजबीन को लेकर पुलिस टीमें और एसओजी लगातार दबिश दे रहीं हैं। हालांकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं सियासी गलियारों में भी अब इसकी चर्चा तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक निजी चैनल की रिपोर्ट साझा करते हुए शासन-प्रशासन और दुशासन की तिकड़ी बताकर इस मामले पर तंज कसा है।
सपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा राज़ में 'शासन-प्रशासन और दुशासन' की तिकड़ी के तार आपस मे जुड़े हैं या कहिए इनके आपसी लेन-देन की वायरिंग गुत्थमगुत्था है, जिसमें बंटवारे की राशि को लेकर कभी-कभी शार्ट सर्किट भी हो जाता है। दरअसल 'शासन-प्रशासन और दुशासन' की ये 'तिकड़मी तिकड़ी' इतनी शातिर है कि इन्हें तार की जगह 'केबल' मतलब मोटे तार कहना ही उचित रहेगा। ये सरकार नहीं है बल्कि भ्रष्ट-भाजपा द्वारा बिछाई गई भूमिगत पाइप लाइन के अंदर बेईमानी की अंडरग्राउंड केबल का उलझा हुआ नेटवर्क है।
जेल अधीक्षक ने भेजा अपना स्पष्टीकरण
मंडल कारागार बांदा से स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में गौतम बुद्धनगर के सीजेएम न्यायालय ने जेल अधीक्षक से छह फरवरी तक शपथ पत्र में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे। घटना को लेकर न्यायालय ने कहा था कि क्यों न इसमें गैंगस्टर के फरार कराने का केस दर्ज किया जाए। इसके बाद जेलर, जेल अधीक्षक समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया था। वहीं जेलर, अधीक्षक व एक डिप्टी जेलर पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। मौजूदा वक्त में जेल अधीक्षक का चार्ज जेलर आलोक कुमार के पास है। जेल सूत्रों के अनुसार जेलर ने घटनाक्रम से जुड़ा जवाब न्यायालय को भेज दिया है। इसमें उन्होंने रवि के रिहाई के मामले समय सहित पूरी घटना को विस्तार से साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट भेज दी। अब इस मामले में न्यायालय के रुख के बाद आगे की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। वहीं एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी जांच में जुटी हुई है।
