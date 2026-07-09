Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, बोले- सनातनी बहुत दुखी हैं, सरकार ने कष्ट दिए

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान देने और सनातन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा और SIT पर सवाल उठाए, जबकि शंकराचार्य ने मंदिर में घोटाले का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, बोले- सनातनी बहुत दुखी हैं, सरकार ने कष्ट दिए

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखिलेश जमीन पर बैठे नजर आए। दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष ने ने कहा कि शंकराचार्य गोमाता के सम्मान और संरक्षण को लेकर बेहद चिंतित हैं तथा ऐसा रास्ता खोज रहे हैं जिससे गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि सनातनी बहुत दुखी हैं। गोमाता की सेवा करने वाले दुखी हैं। इस सरकार ने उन्हें तकलीफें, मुश्किलें और महंगाई दी है। अब देखिए, इन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया है।

शंकराचार्य से मिले अखिलेश यादव, बीजेपी को घेरा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में चढ़ावे की चोरी महापाप मानी जाती है और इस मामले में सरकार ने गंभीर लापरवाही की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी केवल लीपापोती कर रही है। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा के कई लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कराई जाए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी।

ये भी पढ़ें:अखिलेश यादव को अयोध्या से पहुंचाई जा रही थी जानकारी, पुलिस की रडार पर महंत
ये भी पढ़ें:अखिलेश के जन्मदिन पर स्कूल में केक काटने में फंसे विधायक अमिताभ बाजपेई, केस

नया मुख्यमंत्री आएगा, तब कड़ी कार्रवाई होगी- शंकराचार्य

मुलाकात के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी राम मंदिर से जुड़े घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन वास्तविक और कड़ी कार्रवाई तब होगी जब नया मुख्यमंत्री आएगा। उन्होंने अपनी 81 दिवसीय ‘गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने’ की गविधि (गोरक्षार्थ-धर्मयुद्ध) यात्रा का भी जिक्र किया। शंकराचार्य ने कहा कि प्रदेशभर में लोगों से बातचीत के दौरान अधिकांश लोगों ने गाय को माता बताया, जबकि सरकार उसे केवल पशु मानती है।

ये भी पढ़ें:राहुल-अखिलेश पहले से रिजेक्टेड, अब BJP भी रिजेक्ट;बोले- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग- अखिलेश

अखिलेश यादव ने भाजपा पर धर्म का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए धर्म नहीं बल्कि धन प्राथमिकता बन गया है और उसने भगवान श्रीराम की मर्यादा को भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह कई बार वहां गए, लेकिन कथित चोरी का पता नहीं लगा सके। सपा अध्यक्ष और शंकराचार्य की यह चार महीनों में दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों की मुलाकात मार्च में लखनऊ में हुई थी।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Shankaracharya Avimukteshwaraanandah Saraswatee Akhilesh Yadav Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।