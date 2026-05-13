प्रतीक से दो महीने पहले मिले थे अखिलेश यादव, क्या हुई थी बातचीत? खुद सपा प्रमुख ने बताया

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन को अत्यंत दुखद बताया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी दो महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा लड़का, जो अपनी मेहनत से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन को अत्यंत दुखद बताया। सुबह लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) गये, जहां प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी दो महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी।

मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 'एक बहुत अच्छा लड़का, जो अपनी मेहनत से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, वह आज हमारे बीच नहीं है। यह हम सभी के लिए बेहद दुखद और भावुक क्षण है। स्वाभाविक है कि कानून और कानूनी प्रक्रिया जो कहेगी, परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे, हम सभी उसका सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। करीब दो महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने उनसे कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। वह अपने काम को लेकर काफी गंभीर और मेहनती थे। कई बार कारोबार या फाइनेंशियल नुकसान की वजह से लोग मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाते हैं और अंदर ही अंदर तनाव में रहने लगते हैं। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। यह परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के लिए बड़ी क्षति है। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे।'

वहीं, सपा प्रमुख ने 'एक्स' पर एक संक्षिप्त पोस्ट में कहा, 'श्री प्रतीक यादव का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि!''

योगी ने भी जताया दुख प्रतीक यादव के बुधवार को आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की । मुख्यमंत्री योगी ने अपने शोक संदेश में कहा, ‘प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’