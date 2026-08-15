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मक्के के खेत में तस्वीर उकेरने वाले किसानों से मिले अखिलेश यादव, कन्नौज के लिए रवाना की सूमा गाड़ी

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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किसानों से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो व्यापार बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य मिलेगा, जिससे उनके परिवार का जीवन भी बेहतर होगा। 

akhilesh yadav
अखिलेश यादव

सपा मुखिया अखिलेश यादव से शनिवार को मक्के के खेत में उनकी तस्वीर उकेरने वाले गाजीपुर के किसानों ने मुलाकात की। किसानों ने 1 जुलाई 2026 को अखिलेश के जन्मदिन के अवसर पर 20 बीघा मकई के खेत में बोई गई फसल में अखिलेश का चित्र उकेरा था, जो उस समय बेहद चर्चित रहा था। गाजीपुर के खालिसपुर बवांडे गांव के लगभग पांच दर्जन किसानों ने अखिलेश को बताया कि उनका परिवार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समय से लोकदल के बजाय मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ा रहा है और अब नई पीढ़ी अखिलेश यादव के साथ जुड़कर काम कर रही है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव और सपा के गाजीपुर जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने किसानों के दल का संयोजन करके यह मुलाकात करवाई।

अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो व्यापार बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य मिलेगा, जिससे उनके परिवार का जीवन भी बेहतर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने किसानों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया है। किसानों के प्रतिनिधिमंडल में रमाशंकर, अनुपमा यादव, अमरजीत यादव, मोनू सिंह, सुधीर लाल, ओमकार यादव, अफजल अली, मुरलीधर यादव, सूरज कुमार, बंटी सिंह, त्रिलोकी यादव, राम नगीना यादव, लालजी यादव, अक्षय लाल यादव और अवतार यादव सहित कई अन्य किसान शामिल रहे।

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सूमा गाड़ी को अखिलेश ने दिखाई हरी झंडी

अखिलेश यादव ने पार्टी के राज्य मुख्यालय से एक सूमा गाड़ी को कन्नौज के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यात्रा के संयोजक अन्वेश कुमार सिंह चौहान को इस अभियान के लिए बधाई दी। इस अवसर पर अन्वेश ने एक प्रतिमा के माध्यम से दर्शाया कि प्रदेश में अराजकता तथा अव्यवस्था का बवंडर चल रहा है, जिससे जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और किसान व नौजवान सभी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के प्रतीक के जरिए इस बात को दर्शाया गया कि कैसे विपत्ति से छुटकारा मिले, और मंथन से निकले सुदर्शन चक्र को अखिलेश यादव को भेंट किया गया, ताकि वे सभी को दुखों से छुटकारा दिला कें।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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