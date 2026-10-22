कोई सीट नहीं मांगी, सुझाव दिए; आजम खान से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होने कहा कि आजम खान ने कोई सीट नहीं मांगी, सिर्फ सुझाव दिए, जो मैंने ले लिए हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे। मुलाकात करीब एक घंटे चली। जेल से बाहर आने के बाद सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होने कोई सीट नहीं मांगी है, सिर्फ सुझाव दिए हैं। जो मैंने ले लिए हैं, हमारी और उनकी बातचीत अच्छी हुई। उन्होंने कहा, वो स्वस्थ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि और स्वस्थ रहें और जल्दी उनको न्याय मिले। अखिलेश ने कहा कि आजम खान उनके दिल से जुड़े हैं और यह मुलाकात राजनीतिक नहीं, भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है और वह पहली बार रामपुर आकर उनसे नहीं मिले हैं, बल्कि आते रहते हैं। इसके बाद अखिलेश आजम खां के घर पहुंचे और तंजीन फातिमा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी फर्जी मुकदमे लगाने का हथियार बनते हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे अधिकारी भी साथ छोड़ रहे हैं।

भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि उसे पढ़ाई-लिखाई से कोई लेना-देना नहीं है। यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश रची गई है। शिक्षा के क्षेत्र को इतना नुकसान किसी सरकार या तानाशाह ने नहीं पहुंचाया होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फर्जी मुकदमों में इतनी ताकत नहीं कि सच्चाई को कैद कर सकें। इससे पहले आज सपा अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा। यहां आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब, सपा जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद अखिलेश यादव कार से जिला जेल पहुंचे। कार में उनके साथ अदीब भी जेल तक पहुंचे, लेकिन वह अंदर नहीं गए। पिछले साल 8 अक्टूबर को अखिलेश की आजम से मुलाकात हुई थी।

पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुरादाबाद मंडल ही नहीं पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर सपा और आजम खान का प्रभाव नजर आता है। सपा शासन में मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खां भले ही लंबे समय से जेल में हैं और इस बीच के कुछ चुनावों में उनकी या उनके परिवार की सीधी हिस्सेदारी नहीं हो सकी लेकिन इसके बाद भी सपा के नीतिगत मामलों में उनका दखल और प्रभाव कम नहीं हुआ है। जेल बंदी के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का समय-समय पर उनसे या उनके परिवार से मिलना भी पार्टी में उनके कद की अहमियत बताता है।