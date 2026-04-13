जो आज साथ हैं वो भी भाजपा की गलत नीतियों का शिकार बनेंगे, नोएडा हिंसा, मेरठ आंदोलन पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ और नोएडा की घटनाओं पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मेरठ से 'नया आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन' शुरू होने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियां देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रही हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट में हो रही तोड़फोड़ के साथ आंदोलन और नोएडा में श्रमिकों की हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का पोषण कर रही है और श्रमिकों, छोटे व्यापारियों का शोषण कर रही है।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का 'भ्रष्टाचार का पेट सुरसा के मुंह जैसा है' और जो व्यापारी आज भाजपा के साथ खड़े हैं, वे भी जल्द ही इनकी गलत नीतियों का शिकार बनेंगे। उन्होंने मेरठ को 'नया आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन' का केंद्र बताते हुए भाजपा के 'निर्णायक अंत' का दावा भी किया। मेरठ और नोएडा को लेकर अखिलेश ने एक के बाद एक दो पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किए।

मेरठ से शुरू होगा 'नया आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन' अखिलेश यादव ने 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि मेरठ एक बार फिर इतिहास दोहराएगा। कहा कि 1857 के बाद अब मेरठ से एक और स्वतंत्रता आंदोलन जन्मेगा, जो आज के साम्राज्यवादी सत्ताधारी गिरोह के खिलाफ होगा। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले काले कानूनों से खेती-किसानी खत्म करने की कोशिश की और अब मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर भारत का परंपरागत व्यापार खत्म कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था पर चंद खरबपतियों का कब्जा हो जाए।

'भाजपा किसी की सगी नहीं है' व्यापारियों को चेतावनी देते हुए अखिलेश ने कहा कि जो कारोबारी और स्टॉकिस्ट आज भाजपा के साथ हैं, उनका भ्रम भी जल्द ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा, "भाजपा किसी की सगी नहीं है, वह सिर्फ उस अकूत धन की सगी है जो कमीशन और चंदे के नाम पर वसूला जाता है।" अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा का बुलडोजर दुकानों पर नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर चल रहा है। उनके अनुसार, भाजपा देश पर जो 'आर्थिक गुलामी' थोपने की साजिश कर रही है, उसे रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर बड़े उद्यमी तक मिलकर नाकाम करेंगे। अखिलेश यादव ने मेरठ को भाजपा के पतन का केंद्र बताते हुए कहा कि जिस मेरठ से भाजपा ने अपने पिछले चुनावों की शुरुआत की थी, वहीं से अब उनके अंत का आरंभ होगा।