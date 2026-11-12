ये जितना बुरा बोलेंगे उतनी ही बुरी हार हारेंगे; योगी के 'भैंस' वाले बयान को अखिलेश ने भगवान कृष्ण से जोड़ा

विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में योगी और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। उत्तराखंड महोत्सव में योगी के पलटवार के बाद अखिलेश ने भी कड़ा जवाब दिया।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बुधवार को उत्तराखंड महोत्सव में योगी ने अखिलेश के 'घुसपैठिए' वाले बयान पर कड़ा जवाब दिया, जिसके बाद अखिलेश ने भी पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर भगवान कृष्ण का अपमान करने का आरोप लगाया। दरअसल, बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान पर कड़ा जवाब दिया था, जिसमें उत्तराखंड के लोगों को 'घुसपैठिया' कहा गया था। मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2026 में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की सोच बहुत संकीर्ण और बांटने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच रखने वाले लोग उत्तराखंड की अहमियत नहीं समझ सकते।

योगी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले दिनों एक व्यक्ति उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहा था। जबकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत खुद उत्तराखंड से थे। मैंने कहा कि अगर उत्तराखंड की बेटी न होती तो तुम सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते। अब इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंच से गोपालकों (ग्वालों) के लिए अपशब्द कहे, जिससे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान हुआ है। अखिलेश के मुताबिक यह अपमान माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पहले अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे और दान की चोरी के मामले में एक बड़े गिरोह को क्लीन चिट दे दी गई थी, और अब भगवान कृष्ण पर निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये बयान सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता बनाने के इरादे से दिए जा रहे हैं।

अखिलेश यादव ने एक्स पर जो लिखा है वह अब आप अक्षरक्ष: पढ़िए 'गोपालकों' को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उप्र के मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से किया है वो अक्षम्य है। पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी में एक बड़े गिरोह के साथ संलिप्त रहे और राज न खुल जाए इस डर से उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब भगवान कृष्ण पर वार कर रहे हैं। ये सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता को स्थापित करने के मंसूबे के कारण ऐसे कुवचन बोल रहे हैं। इसी दुर्भावना के कारण इन्होंने वाराणसी में पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आनेवाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के।

अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि ये इतने कमजोर पड़ गये हैं कि अब उप्र में किसी और ‘दुष्मुखी’ को बुलाया जा रहा है। इन दोनों में कई बातें समान हैं, वेशभूषा का स्वांग, दुर्रवचनी ज़ुबान और भगवान राम और भगवान कृष्ण का सरेआम अपमान करना। जनता कह रही है कि अब इनका प्रभाव शून्य हो गया है। अगर इनका प्रभाव शेष होता तो वो ऐसे असामाजिक व्यक्ति को कभी भी अपने प्रदेश में आने की अनुमति नहीं देते, जो उनके ही दिये गये नारे को सरेआम ठुकराकर समाज को बांट रहा है। व्यक्ति जब कमज़ोर हो जाता है तो अनैतिक सहारा ढूंढने लगता है। अगर इनमें अंशमात्र भी शक्ति, सामर्थ्य और साहस शेष होगा तो वो ऐसे ईश विरोधी वक्तव्य देनेवालों को उप्र में प्रवेश नहीं करने देंगे लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इन्हीं के विचारवंशी भी हैं और वचनवंशी भी। दोनों एक-दूसरे के पर्याय हैं।

पुन: दोहरा रहे हैं क्योंकि एक बार में वो पढ़ नहीं पाते हैं और दस बार में भी समझ नहीं पाते हैं: कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें।

अपने व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को बाहर लाने से पहले सोचें कि आप अभी कुछ दिनों के लिए ही सही, एक सम्प्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक सांविधानिक पद पर भी विराजमान हैं। अपना श्रीमुख खोलने से पहले, सार्वजनिक मर्यादा के साथ ही, उन पदों की प्रतिष्ठा का भी ध्यान-मान रखें।

हार को सामने देखकर बड़े-बड़े विचलित हो जाते हैं और भाषिक मर्यादा की सीमाएं भूलकर शाब्दिक अराजकता पर उतर आते हैं। आपका अहंकारी व्यवहार तो एक युवा मृतक की दुखी मां तक का तिरस्कार कर चुका है और आदरणीय प्राचार्य हों, पत्रकार या ईमानदार अधिकारी, सबको अपशब्दों से अपमानित करता रहा है। आप शीघ्र ही इतिहास बननेवाले हैं, ये तो आपके ऊपर है कि जाने से पहले आप ‘भाषा-व्यवहार के इतिहास’ में अपना नाम काजल से लिखवाएं या स्वर्ण से। शालीन विचार से ही शालीन भाषा जन्म लेती है। दरअसल इनके संदर्भ में शालीनता का अभाव ही नहीं, घोर अकाल भी है। इसीलिए मृदु वचन की कोई भी संभावना यहां शून्य है।

हम इन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि ये परवश रहते हैं। जिसका अपनी इच्छाशक्ति पर ही नियंत्रण न हो, जो दिन भर थोड़े-थोड़े समय के बाद विचलित होने लगता हो, उससे शब्द नियंत्रण या संतुलन की अपेक्षा बेमानी है। इनके मन में हार की हताशा और आशंका जितनी बढ़ती जाएगी, भाषा उतनी ही नीचे गिरती जाएगी।

बात इतनी सी है कि ये 2024, 2026 की हार से डर गये हैं इसीलिए इनके बोल बिगड़ गये हैं। ये 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे। अगर ये जीत रहे होते तो हमारी नहीं, अपनी और अपनी उपलब्धि की बात करते।