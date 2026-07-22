छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे, संसद में भड़के अखिलेश, पूछा- पीएम यहां क्यों नहीं बोलते

छात्रों के लिए सड़क पर घमासान के बाद बुधवार को विपक्षी दलों ने संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पहले संसद के बाहर फिर संसद के अंदर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे।

छात्रों का आंदोलन सड़क से संसद तक पहुंच गया है। जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुधवार को विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सदन में जबरदस्त नारेबाजी के साथ सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस से चर्चा के बाद भाजपा नीट को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो गई लेकिन सपा को बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खासतौर से आक्रोशित नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं है। यह मुद्दा छात्र और नौजवानों का है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश ने स्पीकर ओम बिड़ला से कहा कि आपने इनको बुलवा दिया और उनको बुलवा दिया। आप लोगों ने समझौता कर लिया। हमें क्यों नहीं बोलने दिया गया।

अखिलेश ने कहा कि हम सब छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। खुली चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो हल्ले पर कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो जब चाहेंगे दे देंगे। सदन के बाद भी इस्तीफा ले लेंगे। सवाल यह है कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनके हाथ तोड़े, उनके सिर फोड़े गए, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। सवाल किया कि क्या आप लोग बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे।

मंगलवार को अचानक प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना देने को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम मजबूरी में वहां गए थे। अगर आप यहां पर सुन लेते तो हम प्रधानमंत्री आवास पर नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री यहां पर बयान नहीं दे सकते हैं। युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बोल सकते हैं।

इससे पहले अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि छात्रों के हित में ये न्याय संघर्ष जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार डर कर व्यवहार कर रही है, यह अपने मंत्रियों को क्यों नहीं हटा पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री के पास छुपे राज़ हो।