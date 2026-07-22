छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे, संसद में भड़के अखिलेश, पूछा- पीएम यहां क्यों नहीं बोलते
छात्रों के लिए सड़क पर घमासान के बाद बुधवार को विपक्षी दलों ने संसद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पहले संसद के बाहर फिर संसद के अंदर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पर आएंगे।
छात्रों का आंदोलन सड़क से संसद तक पहुंच गया है। जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुधवार को विपक्षी दल काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सदन में जबरदस्त नारेबाजी के साथ सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस से चर्चा के बाद भाजपा नीट को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो गई लेकिन सपा को बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खासतौर से आक्रोशित नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं है। यह मुद्दा छात्र और नौजवानों का है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश ने स्पीकर ओम बिड़ला से कहा कि आपने इनको बुलवा दिया और उनको बुलवा दिया। आप लोगों ने समझौता कर लिया। हमें क्यों नहीं बोलने दिया गया।
अखिलेश ने कहा कि हम सब छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। खुली चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हो हल्ले पर कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो जब चाहेंगे दे देंगे। सदन के बाद भी इस्तीफा ले लेंगे। सवाल यह है कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनके हाथ तोड़े, उनके सिर फोड़े गए, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। सवाल किया कि क्या आप लोग बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे।
मंगलवार को अचानक प्रधानमंत्री आवास पर जाकर धरना देने को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम मजबूरी में वहां गए थे। अगर आप यहां पर सुन लेते तो हम प्रधानमंत्री आवास पर नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री यहां पर बयान नहीं दे सकते हैं। युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बोल सकते हैं।
इससे पहले अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि छात्रों के हित में ये न्याय संघर्ष जारी रहेगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार डर कर व्यवहार कर रही है, यह अपने मंत्रियों को क्यों नहीं हटा पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री के पास छुपे राज़ हो।
इससे पहले मंगलवार की शाम अचानक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए थे। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। इस तरह से अचानक प्रधानमंत्री आवास जैसे अति सुरक्षित इलाके में धरना से सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली दिल्ली पुलिस के साथ ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफी जद्दोजहद के बाद करीब तीन घंटे बाद हिरासत में लेकर छत्रसाल स्टेडियम ले जाकर छोड़ा गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।