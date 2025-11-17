आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर भड़के अखिलेश यादव, यूपी सरकार को जमकर सुनाया

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस संबंध में एक पोस्ट भी डाली। जिसमें अखिलेश यूपी और केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते दिखाई दिए।

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के फिर से जेल जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यूपी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान अखिलेश ने यूपी सरकार को खूब खरी-खरी सुनाई। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस संबंध में एक पोस्ट भी डाली। जिसमें अखिलेश यूपी और केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते दिखाई दिए। उन्होंने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो ख़ुद एक दिन क़ुदरत के फ़ैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। बतादें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

