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Gen Z ने उड़ा दिए होश, अभी भी ताकत नहीं समझ पर रही बीजेपी, सरकार पर खूब बरसे अखिलेश

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अखिलेश यादव ने कहा कि जेन जी ने Gen Z ने होश उड़ा दिए। बीजेपी अभी ताकत नहीं समझ रही है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीेजेपी सरकार पर खूब बरसे।

Gen Z ने उड़ा दिए होश, अभी भी ताकत नहीं समझ पर रही बीजेपी, सरकार पर खूब बरसे अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा कि जेन जी ने भाजपा को सबक सिखा दिया है। Gen Z ने होश उड़ा दिए। बीजेपी अभी ताकत नहीं समझ रही है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जेन जी ने भाजपा को सबक सिखा दिया है। Gen Z ने होश उड़ा दिए। बीजेपी अभी ताकत नहीं समझ रही है। भाजपा सत्ता से बाहर होगी। देश के साथ यूपी में भाजपा की स्थिति काफी खराब है, सपा सरकार बनाएगी।

छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। गाड़ी पलटाने वालों को अब ब्राह्मण पटलटाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी ब्राह्मण हितैशी पार्टी है।

पीडीए में पंडित भी है, पीडीए का शार्टफार्म पंंडित

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा कराए गए कामों पर भाजपा सरकार ने अटल जी के नाम के बोर्ड लगाए(। इकाना स्टेडियम, लोकभवन अटल के नाम पर किए। अटल के नाम पर मध्य प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे बनना था वह आज तक नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जैसे ही मौका मिला, माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया। पीडीए में पंडित भी है, पीडीए का शार्टफार्म पंंडित है। अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं चाहे जितनी भी डिग्री हासिल कर लूं, लेकिन शंकराचार्य नहीं बन सकता।

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कुंभ में शंकराचार्य का अपमान किया गया

अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में शंकराचार्य का अपमान किया गया। धुरंधर मूवी सपा के लिए बनाई गई, इसमें नोटबंदी दिखाई गई। सत्ता में आने पर इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने चंदा चोरी पर कहा कि ऊपर तो ताला लगा है, लेकिन नीचे सुरंग है। भाजपाई कह रहे हैं कि रसीद लाओ, गुप्त दान में भला रसीद कौन लाता है। सपा नेता ने कहा कि भाजपा ने जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी, जिससे यहां पार्टी मुख्यालय में करना पड़ा। जनेश्वर मिश्र सच्चे दिल से सपाई थे और नेता के साथ शुरुआती दिनों से थे।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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