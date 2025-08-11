फिर बैरिकेडिंग फांद गए अखिलेश यादव, लखनऊ के बाद दिल्ली में सपा अध्यक्ष के जोश का वीडियो वायरल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दिल्ली में बैरिकेडिंग फांद गए हैं। वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव आयोग की तरफ कूच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर बैरिकेडिंग फांद गए हैं। लखनऊ में जेपी एनआईसी का गेट फांदने के बाद अब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ जाते समय रोकने पर अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदी है। अखिलेश यादव के इस जोश का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सोमवार को सभी विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया था। इसी के तहत सपा, कांग्रेस के साथ ही विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ कूच किया था। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो अखिलेश बैरिकेडिंग को फांद गए। इसके बाद कुछ देर के लिए अखिलेश यादव समेत तमाम नेता धरने पर बैठ गए।

इस दौरान अखिलेश यादव ने दोहराया कि यूपी में 18 हजार वोटों की चोरी हुई, उसका शपथपत्र भी दिया गया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनावों का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चुनाव लूटने का काम किया।