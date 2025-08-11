Akhilesh Yadav jumped over the barricades after Lucknow video of the SP president s enthusiasm in Delhi went viral फिर बैरिकेडिंग फांद गए अखिलेश यादव, लखनऊ के बाद दिल्ली में सपा अध्यक्ष के जोश का वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav jumped over the barricades after Lucknow video of the SP president s enthusiasm in Delhi went viral

फिर बैरिकेडिंग फांद गए अखिलेश यादव, लखनऊ के बाद दिल्ली में सपा अध्यक्ष के जोश का वीडियो वायरल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब दिल्ली में बैरिकेडिंग फांद गए हैं। वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव आयोग की तरफ कूच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 05:34 PM
share Share
Follow Us on
फिर बैरिकेडिंग फांद गए अखिलेश यादव, लखनऊ के बाद दिल्ली में सपा अध्यक्ष के जोश का वीडियो वायरल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर बैरिकेडिंग फांद गए हैं। लखनऊ में जेपी एनआईसी का गेट फांदने के बाद अब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ जाते समय रोकने पर अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदी है। अखिलेश यादव के इस जोश का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद सोमवार को सभी विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च का ऐलान किया था। इसी के तहत सपा, कांग्रेस के साथ ही विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ कूच किया था। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो अखिलेश बैरिकेडिंग को फांद गए। इसके बाद कुछ देर के लिए अखिलेश यादव समेत तमाम नेता धरने पर बैठ गए।

इस दौरान अखिलेश यादव ने दोहराया कि यूपी में 18 हजार वोटों की चोरी हुई, उसका शपथपत्र भी दिया गया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, यह लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनावों का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर चुनाव लूटने का काम किया।

अखिलेश यादव आज दिल्ली में बैरिकेडिंग फांदने से पहले लखनऊ में जेपी एनआईसी का ऊंचा गेट फांद गए थे। जेपी की जयंती के अवसर पर सपा ने अंदर जाकर जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण का ऐलान किया था। इसे देखते हुए जेपी एनआईसी के गेट पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी। गेट को बंद कर ताला लगा दिया गया था। इसके बाद भी अखिलेश यादव गेट को फांदकर अंदर पहुंच गए और जेपी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया था।

Akhilesh Yadav Akhilesh Yadav Said bihar election commission अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |