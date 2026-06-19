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किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी एसआईटी जांच हो, सीएम योगी के दौरे पर अखिलेश का तंज

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सीएम योगी के अयोध्या दौरे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, किसी की अयोध्या दौरे की रिकॉर्ड तोड़ यात्राओं की भी एसआईटी जांच होनी चाहिए।

किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की भी एसआईटी जांच हो, सीएम योगी के दौरे पर अखिलेश का तंज

CM Yogi visit in Ayodhya: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यदव ने तंज कसा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी का बिना नाम लिए कहा, 'अयोध्या की किसी की रिकॉर्ड-तोड़ यात्राओं' की पड़ताल के लिए भी एक एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन होना चाहिए।

सपा प्रमुख ने परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुये अपने 'एक्स' खाते पर एक पोस्ट में कहा एक एसआईटी, किसी की रिकॉर्ड तोड़ 'अयोध्या' यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर में दान पात्र और वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद पहली बार अयोध्‍या के दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे योगी ने समाजवादी पार्टी पर रामभक्तों पर गोलियां चलवाने और जय श्रीराम का नारा लगाने पर लाठियां भाजने का आरोप लगाया। सात जून को अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया था कि मंदिर को मिले दान के करोड़ों रुपये गायब हैं। उन्होंने अदालतों से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया था। मंदिर के दानपात्र के गबन और वित्तीय कुप्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी आदित्‍यनाथ ने लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।

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राम मंदिर की एसआईटी जांच 'दूध का दूध' और 'पानी का पानी' कर देगी

अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने रामभक्‍तों को भरोसा दिलाते हुए कहा, एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास दोहराते हुए योगी ने कहा कि हम लोगों के पूर्वजों ने पांच सौ वर्षों तक प्रभु राम के स्‍थान को लेने के लिए संघर्ष किया है तो 15 दिन और देख लो, चिंता मत करो।'

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सीएम योगी ने रुदौली विधानसभा को दी 378 करोड़ की सौगात

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्‍या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में 378 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय समेत 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्‍यास किया। योगी ने वीरांगना झलकारी बाई की अश्‍वारोही प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन मे पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, वह सामाजिक एकता और सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।'

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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