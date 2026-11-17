मथुरा के परखम गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ-विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के इतर पत्रकारों से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी सीधा निमंत्रण दिया।

केशव प्रसाद मौर्य ने जोर देकर कहा कि इस बार के चुनाव में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा रहेगा।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह न्यायिक प्रक्रिया या आपसी बातचीत के जरिए भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली पर भी भव्य मंदिर का निर्माण जरूर होगा।

मथुरा के परखम गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ-विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे भाजपा के दो दिवसीय चिंतन शिविर के इतर पत्रकारों से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सीधा निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, "अगर अखिलेश यादव हमारे साथ कार सेवा में शामिल होना चाहते हैं, तो हम भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे।" मौर्य ने जोर देकर कहा कि इस बार के चुनाव में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा रहेगा।

'लैपटॉप नहीं, कट्टे और बम की बात करें अखिलेश' सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद गुंडागर्दी, अपराध और माफिया गतिविधियों को जड़ से खत्म करना है, ताकि विकसित भारत के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके।

अखिलेश यादव के हालिया बयान- "लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा" पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा प्रमुख को लैपटॉप की बात करने से बचना चाहिए और इसके बजाय "देसी कट्टों, बमों और आपराधिक गतिविधियों" पर बात करनी चाहिए। मौर्य ने आरोप लगाया कि यूपी की जनता ने 2012 से 2017 तक सपा सरकार का शासन देखा है और वह अब "गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और दंगों" की वापसी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आज विकास, गरीब कल्याण और सबके साथ-सबके विकास की जरूरत है।

दलित सम्मेलन को लेकर सपा पर हमला आगरा में हुए समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बड़ी संख्या में दलित समाज भाजपा के साथ खड़ा है और पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।