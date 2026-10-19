माफी के मूड में नहीं अखिलेश, चूक पर एक महीने में सपा की 4 जिला और 1 राज्य यूनिट भंग

सपा अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई के मूड में नहीं हैं। न ही अब पार्टी नेताओं को माफी के मूड में हैं। यही कारण है कि चुनाव नजदीक होने के बाद भी एक महीने में ही चार जिला और एक राज्य इकाई भंग कर दी है।

लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता का गदगद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं हैं। कार्यकर्ताओं-नेताओं को बयानबाजी से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिवीटी तक की बार-बार सलाह दी जा रही है। लापरवाही पर किसी तरह की माफी के मूड में भी नहीं हैं। यही कारण है कि एक महीने में ही चार जिला यूनिटों और एक राज्य यूनिट को भंग कर दिया गया है। सपा के गढ़ कन्नौज में पीडीए सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने की गाज वहां की जिला यूनिट पर रविवार को ही गिरी है। इससे पहले गोरखपुर, कासगंज और एटा यूनिट के सभी पदाधिकारियों को हटाया गया था। उत्तराखंड राज्य में तो सभी जिला यूनिटों को भंग कर दिया गया है।

कन्नौज में सम्मेलन की सीटें खाली रहने पर गाज सपा के गढ़ कन्नौज में शनिवार को पीडीए सम्मेलन में भीड़ जुटाने में नाकाम रही सपा की जिला यूनिट को भंग कर दिया गया है। नाराज अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने अध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। पीडीए सम्मेलन की खाली कुर्सियों को लेकर योगी सरकार में राज्यमंत्री असीम अरुण और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधा था।

गोरखपुर में कुर्सी को लेकर भिड़े थे नेता इससे पहले तीन अक्टूबर को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच हुई मारपीट का पर ऐक्शन हुआ था। वहां जिला और महानगर की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। इसके अलावा गोरखपुर में प्रदेश स्तर के विभिन्न फ्रंटल संगठनों को भी भंग करने का आदेश जारी कर दिया था। यहां शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम, महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

इसी प्रेस वार्ता के बीच पार्टी के कद्दावर नेता और बांसगांव के पूर्व चेयरमैन अंशुमान सिंह की एंट्री हुई। उनके साथ मौजूद समर्थकों ने अंशुमान सिंह को अगली कतार में कुर्सी पर बैठने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी से भिड़ गए। उनके साथ हाथापाई और मारपीट की। धमकी दी। पत्रकारों के सामने हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। पूरा वाक्य पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया। जैसे तैसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, पत्रकारों और सपा के पदाधिकारी ने दोनों पक्षों के मध्य बीच-बचाव किया। इसके बाद मामला अखिलेश तक पहुंचा तो इकाइयां भंग कर दी गई।

अखिलेश के सामने ही भिड़े नेता इससे पहले 19 सितंबर को लखनऊ में सपा मुखिया के सामने ही कासगंज और एटा के नेता भि़ड़ गए थे। यहां प्रत्याशी चयन के लिए एटा और कासगंज के दावेदारों को बुलाया गया था। इसी के बाद दोनों जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया था।

हुआ यूं कि था कि एटा और कासगंज के उन लोगों को बुलाया था जो किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में करीब 250 से 300 लोग लखनऊ में सपा के पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हो गए। तय समय पर अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अखिलेश यादव ने एक-एककर फीड बैक लेना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी बात कह रहा था।

सपा नेता मंजीत यादव ने एटा कासगंज के बारे में जानकारी दी। थोड़ी देर बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को बोलने के लिए बुलाया गया। जुगेंद्र सिंह के बोलते समय ही किसी बात को लेकर मंजीत यादव से विवाद हो गया। यह घटनाक्रम देख सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुस्सा आ गया। वह बैठक छोड़कर चले गए।

यहां तक कह दिया कि जिसे जहां जाना है वह वहां पर चला जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बैठक को छोड़कर जाने के बाद कार्यकर्ता अवाक रहे गए। देरशाम दोनों जिलों की इकाइया, फ्रंटल संगठनों को भंग करने की घोषणा कर दी गई।