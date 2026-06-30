तीर्थराज प्रयाग में अखिलेश यादव, काशी में डिंपल और बच्चे, मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन
एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में हैं तो दूसरी ओर उनका पूरा परिवार काशी पहुंचा हुआ है। पत्नी डिंपल, दोनों बेटियां अदिति और टीना के साथ बेटे अर्जुन ने यहां मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन किया। गंगा आरती में शामिल होकर गंगा पूजन किया।
यूपी की राजनीति में इस समय राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उठाया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। इसे लेकर भाजपा बैकफुट पर आई और अखिलेश पर राम मंदिर नहीं जाने से लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाने की घटनाओं की याद दिलाने लगी। तीर्थराज प्रयाग में मौजूद अखिलेश यादव ने एक तरफ अपने अंदाज में जवाब दिया तो दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार काशी पहुंचकर मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन में जुटा रहा। डिंपल यादव ने बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के साथ ही काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। तीनों बच्चों ने बाबा का दर्शन करने के साथ ही गंगा आरती में शामिल होकर गंगा पूजन किया।
दो दिनों से काशी में तीनों बच्चे
अखिलेश यादव की बेटे अर्जुन और दोनों बेटियां टीना और अदिति तो रविवार को ही काशी पहुंच गईं और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सोमवार की शाम सांसद डिंपल यादव भी काशी पहुंचीं। उन्होंने काशी के मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। वह काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉल भैरव मंदिर गईं। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओ की भीड़ न जुट जाए, ऐसे में यात्रा को गोपनीय रखा गया। सोशल मीडिया पर कालभैरव मंदिर के परिक्रमा पथ पर डिंपल यादव की फोटो और वीडियो वायरल होते ही सपा कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई। डिंपल यादव के बारे में जानकारी लेने के लिए वे एक-दूसरे के फोन घनघनाने लगे।
पार्टी नेताओं को भी जानकारी नहीं रही
सपा सांसद के आगमन की जानकारी जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारियों को भी नहीं थी। जिला इकाई के एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया की फोटो के बारे में तस्दीक के लिए लखनऊ फोन किया तो पता चला कि डिंपल यादव निजी कार्यक्रम के तहत बनारस में हैं। चर्चा है कि उन्हें पार्टी के किसी खास नेता के परिवार में होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होना है। उसी में शामिल होने के लिए बच्चे पहले से बनारस पहुंचे हुए हैं।
बच्चों ने देखी गंगा आरती
सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दोनों बेटियों अदिती और टीना के साथ बेटे अर्जुन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के साथ ही सायंकाल गंगा आरती भी देखी। इस दौरान उनके साथ सपा सांसद प्रिया सरोज भी रहीं। सभी ने गंगा पूजन किया। इससे पहले बच्चों ने सुबह कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया। देर रात डिंपल यादव भी विश्वनाथ मंदिर पहुंचीं और बाबा की मंगला आरती में शामिल हुईं। बनारस के पकवाने का स्वाद भी चखा। ठठेरी बाजार की प्रसिद्ध दुकान पर कचौड़ी-जलेबी और लस्सी का स्वाद लिया। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी की गद्दी पर बनारसी साड़ी की खरीदारी भी की।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।