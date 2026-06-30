तीर्थराज प्रयाग में अखिलेश यादव, काशी में डिंपल और बच्चे, मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन

एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग में हैं तो दूसरी ओर उनका पूरा परिवार काशी पहुंचा हुआ है। पत्नी डिंपल, दोनों बेटियां अदिति और टीना के साथ बेटे अर्जुन ने यहां मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन किया। गंगा आरती में शामिल होकर गंगा पूजन किया।

यूपी की राजनीति में इस समय राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला उठाया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। इसे लेकर भाजपा बैकफुट पर आई और अखिलेश पर राम मंदिर नहीं जाने से लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाने की घटनाओं की याद दिलाने लगी। तीर्थराज प्रयाग में मौजूद अखिलेश यादव ने एक तरफ अपने अंदाज में जवाब दिया तो दूसरी तरफ उनका पूरा परिवार काशी पहुंचकर मंदिर-मंदिर दर्शन पूजन में जुटा रहा। डिंपल यादव ने बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के साथ ही काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। तीनों बच्चों ने बाबा का दर्शन करने के साथ ही गंगा आरती में शामिल होकर गंगा पूजन किया।

दो दिनों से काशी में तीनों बच्चे अखिलेश यादव की बेटे अर्जुन और दोनों बेटियां टीना और अदिति तो रविवार को ही काशी पहुंच गईं और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सोमवार की शाम सांसद डिंपल यादव भी काशी पहुंचीं। उन्होंने काशी के मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। वह काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉल भैरव मंदिर गईं। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओ की भीड़ न जुट जाए, ऐसे में यात्रा को गोपनीय रखा गया। सोशल मीडिया पर कालभैरव मंदिर के परिक्रमा पथ पर डिंपल यादव की फोटो और वीडियो वायरल होते ही सपा कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई। डिंपल यादव के बारे में जानकारी लेने के लिए वे एक-दूसरे के फोन घनघनाने लगे।

पार्टी नेताओं को भी जानकारी नहीं रही सपा सांसद के आगमन की जानकारी जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारियों को भी नहीं थी। जिला इकाई के एक पदाधिकारी ने सोशल मीडिया की फोटो के बारे में तस्दीक के लिए लखनऊ फोन किया तो पता चला कि डिंपल यादव निजी कार्यक्रम के तहत बनारस में हैं। चर्चा है कि उन्हें पार्टी के किसी खास नेता के परिवार में होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होना है। उसी में शामिल होने के लिए बच्चे पहले से बनारस पहुंचे हुए हैं।