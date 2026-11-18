केंद्र सरकार की 'एक देश, एक चुनाव' की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश की एक वोटर लिस्ट तक ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे हैं।

PDA रथ यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने गोरखपुर की तुलना यूरोप और स्पेन से किए जाने वाले बयानों पर तंज भी कसा।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में एक बड़ी ‘PDA रथ यात्रा’ निकाली। इस रोड शो के बाद देवकही में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने गोरखपुर की तुलना यूरोप और स्पेन से किए जाने वाले बयानों पर तंज भी कसा।

'गोरखपुर में आकर लगा यूरोप और स्पेन जैसा' अपने संबोधन में सपा प्रमुख ने कहा, "ये तो शुरुआत है अभी चुनाव की या चुनाव से पहले की तैयारी है। अभी तो चुनाव की तारीख नहीं आई है। लेकिन गोरखपुर की जनता में क्या उत्साह क्या जोश दिखाई दे रहा है। आज अगर वोट पड़ जाएं तो काशी का डबल जीरो गोरखपुर में भी मिलेगी।"

अखिलेश यादव ने गोरखपुर के बुनियादी ढांचे, जलभराव और मेट्रो परियोजना के वादों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर आकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी यूरोप की यात्रा पर आ गए हों, जहां भाजपा के झूठे वादों वाला 'स्पेन और वेनिस' नजर आता है।

उन्होंने हाल की बारिश और जलभराव का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ ही घंटों की बरसात में शहर में पानी भर गया और लोगों के घरों में घुस गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गोरखपुर में लखनऊ जैसी मेट्रो चलाने का वादा किया था, लेकिन हर बरसात में यहां के लोगों को मेट्रो की जगह नावों में चलना पड़ता है।

एक देश एक चुनाव वाले एक वोटर लिस्ट ठीक से नहीं बना पाए: अखिलेश संबोधन के दौरान सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के बयानों और चुनाव सुधारों को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्य करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें 'वाचस्पति' बताया और बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक पुराने भाषण का जिक्र करते हुए तंज कसा।

केंद्र सरकार की 'एक देश, एक चुनाव' की नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश की एक वोटर लिस्ट तक ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे हैं।