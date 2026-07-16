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विकास का केवल ढोल और विज्ञापन, भ्रष्टाचार से पिछड़ा यूपी, अखिलेश यादव का पलटवार

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं और सड़के धंस रही है। हर तरफ लूट, झूठ और चोरी का चक्र अबाध गति से चल रहा है। 

विकास का केवल ढोल और विज्ञापन, भ्रष्टाचार से पिछड़ा यूपी, अखिलेश यादव का पलटवार

यूपी में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही भाजपा और सपा में एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी लगातार 2017 से पहले की स्थिति बताते हुए अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर हमले कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी प्रशासनिक अक्षमता के चलते उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बीमारू प्रदेश बना दिया है। विकास का ढोल पीटा जा रहा है। जिन योजनाओं का खूब विज्ञापन छपा वे सब भ्रष्टाचार की शिकार बन गई हैं।

कुकृत्यों से ही राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी का काला दाग

एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं और सड़के धंस रही है। हर तरफ लूट, झूठ और चोरी का चक्र अबाध गति से चल रहा है। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर भाजपा ने खूब हो हल्ला मचाया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विकास का दावा किया लेकिन भाजपा के कुकृत्यों के कारण अयोध्या और राममंदिर पर चढ़ावा चोरी का काला दाग लग गया।

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काले कारनामे छिपाने के लिए बचकाने बयान

एक बयन में उन्होंने कहा कि चढ़ावा-चंदा-दान चोरी खुलने के बाद से भाजपा-आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के काले कारनामों से जनता भलीभांति परिचित हो गई है। भाजपा में इससे बदहवासी छा गई हैं। जनता का ध्यान अपने पापकर्म से भटकाने के लिए अब बचकाने बयान दिए जा रहे है। इससे जनता में भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। भाजपाइयों की नकारात्मक सोच का छोटापन दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है।

सब खुद को बचाने में लगे

अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि एक दल के रूप में भाजपा में अब कोई आत्मा नहीं बची है। शरीर पर धर्म-धन चोरी के अनगिनत असाध्य जख्म उभर आए हैं। भाजपा राजनीतिक रूप से विक्षिप्तावस्था में चली गई है। सब अपने को बचाने में लगे हैं लेकिन कोई बचने वाला नहीं है, एक-एक की कलई खुलने वाली है। इसमें देर नहीं।

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आस्थावानों से खिलवाड़, सुनियोजित प्लान

अखिलेश ने कहा कि अयोध्या में चंदा-चढ़ावा चोरी से यह तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा-आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद की तिकड़ी ने आस्थावानों की भावना से खिलवाड़ का एक सुनियोजित प्लॉन तैयार कर रखा था। न्यास के नाम पर अपने लोगों को सेट कर भ्रटाचार का व्यास बढ़ाया गया। आपस में अधर्मी मुनाफे की बंदरबांट कर ली गई। जनता इन सभी का सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार करेंगे।

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किसान बेहाल,पूंजीपतियों को संरक्षण

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर विफल और नाकारा साबित हुई है। किसान परेशान है उसका समय से खाद, बीज और कीटनााक कुछ भी नहीं मिल रहा है। फसल की लागत भी नहीं मिल रही है। पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। पूंजी निवेश के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी से काम चल रहा है। भाजपा से ऊबी जनता अब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को संकल्पित है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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