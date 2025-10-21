अखिलेश के पास भी राहुल की तरह गलत सलाहकार, दीया विवाद पर बृजभूषण ने दी सपा चीफ को नसीहत

संक्षेप: यूपी में दीया विवाद पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश के पास भी राहुल की तरह गलत सलाहकार हो गए है। उन्होंने सपा चीफ अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इससे बचना चाहिए।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासत तेज है। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दीया विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह ने लग रहा है कि अखिलेश के पास भी सलाहकार गलत आ रहे हैं। अखिलेश यादव को भी अब राहुल गांधी की तरह गलत सलाहकार मिल गए हैं। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्हें इससे बचना चाहिए। दरअसल, अखिलेश ने कहा था कि दीयों पर बाार-बार क्यों खर्च करना, हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए।

बृजभूषण शरण ने मीडिया से बातचीत से करते हुए दीया विवाद पर बड़ी बात कही। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव खुद सनातनी है। वह कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके न कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जैसे कुछ सलाहकार मिल गए और सनातन समाज से उनको एकदम अलग थलग कर दिया। लगता है उसी में से कोई अखिलेश यादव के पास आ गया है। ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है। किसी समाज का त्योहार कोई नहीं बदल सकता है।