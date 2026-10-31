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स्वामी प्रसाद मौर्य की 'इंडिया' में एंट्री पर अखिलेश का दो टूक, बोले- वह गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘ वह हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते।'

akhilesh yadav
अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब उनसे मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।’

दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सीटों को लेकर बाद में चर्चा की जाएगी। मौर्य ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जताई थी। इससे पहले मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर समाजवादी विचारधारा से भटकने और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था।

भाजपा से सपा महिलाओं को देगी टिकट

रामचरितमानस और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिए गए उनके बयानों के बाद सपा में विरोध हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप था कि पार्टी नेताओं के हमलों और विरोध के दौरान नेतृत्व ने उनका बचाव नहीं किया। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी।

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एमएलसी चुनाव भाजपा के लिए आईना

विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि इन परिणामों ने आईना दिखा दिया है। भाजपा के लोग बड़े-बड़े दावे करते थे, लेकिन नतीजों ने उनकी हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सीटों की संख्या भले ही पांच दिखाई देती हो, लेकिन पार्टी 50 जिलों में हारी है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि जनता ने सच्चाई को वोट दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि भाजपा के लोग बेईमान हैं।

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भाजपा ने छल से जीते छह सीट

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनता के समर्थन से चुनाव जीतते हैं, जबकि भाजपा के लोग छल के सहारे छह सीटें जीतते हैं। यदि छल नहीं किया गया होता तो शायद भाजपा इतनी सीटें भी नहीं जीत पाती। अखिलेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह के आने से काफी पहले ही जवाब दे दिया गया है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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