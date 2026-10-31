स्वामी प्रसाद मौर्य की 'इंडिया' में एंट्री पर अखिलेश का दो टूक, बोले- वह गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं

अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘ वह हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते।'

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के गठबंधन में शामिल नहीं हैं। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब उनसे मौर्य के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ‘हमारी सीटों में शामिल नहीं हो सकते। अवॉयड करो, इग्नोर करो।’

दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीन अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सीटों को लेकर बाद में चर्चा की जाएगी। मौर्य ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जताई थी। इससे पहले मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर समाजवादी विचारधारा से भटकने और उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था।

भाजपा से सपा महिलाओं को देगी टिकट रामचरितमानस और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिए गए उनके बयानों के बाद सपा में विरोध हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप था कि पार्टी नेताओं के हमलों और विरोध के दौरान नेतृत्व ने उनका बचाव नहीं किया। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देगी।

एमएलसी चुनाव भाजपा के लिए आईना विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि इन परिणामों ने आईना दिखा दिया है। भाजपा के लोग बड़े-बड़े दावे करते थे, लेकिन नतीजों ने उनकी हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सीटों की संख्या भले ही पांच दिखाई देती हो, लेकिन पार्टी 50 जिलों में हारी है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि जनता ने सच्चाई को वोट दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता के बीच यह धारणा बन गई है कि भाजपा के लोग बेईमान हैं।