Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAkhilesh Yadav has set the criteria for those who will not receive an Samajwadi Party ticket in 2027 assembly elections
2027 के चुनाव में इनको नहीं मिलेगा सपा का टिकट, अखिलेश यादव ने तय किया मानक

2027 के चुनाव में इनको नहीं मिलेगा सपा का टिकट, अखिलेश यादव ने तय किया मानक

संक्षेप:

समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने  2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने का मानक तय कर दिया है। जिस विधानसभा में जिसकी लापरवाही से वोट कटेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा।

Thu, 27 Nov 2025 11:16 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी ने तय किया गया है कि एसआईआर में किसी भी कीमत पर अपने समर्थकों का वोट न कटने दिया जाए। इसके लिए सपा नेता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और एसआईआर गणना पत्र भरवाने में उनकी मदद करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में टिकट देने का मानक तय कर दिया है। जिस विधानसभा में जिसकी लापरवाही से वोट कटेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाजवादी पार्टी को डर है कि एसआईआर गणना पत्र भरने में लापरवाही से कहीं उनके समर्थक वोटरों का नाम न कट जाए। सपा मुखिया इसीलिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि वोट बचाने के लिए जो भी जतन करना पड़े उसे करें। पार्टी मुख्यालय पर केके श्रीवास्तव एसआईआर गणना पत्र भरवाने के लिए बतौर विशेषज्ञ के लगाए गए हैं। उनके द्वारा लगातार जिलों से आने वाले पार्टी नेताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं और उन्हें समझाया जा रहा है कि कैसे गणना पत्र को भराकर अपना कोर वोट बचाना है।

ये भी पढ़ें:आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं; योगी सरकार का सभी विभागों को आदेश
ये भी पढ़ें:अब मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड 15 दिनों में मिलेगा, चुनाव आयोग की तेजी

सपा इसके साथ ही लगातार गणना पत्र भरने में आने वाली बाधाओं के बारे में निर्वाचन अधिकारी से शिकायतें कर रही है। जिलों से रोजाना फीडबैक भी प्राप्त किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। प्रदेश के सांसदों, विधायकों, विधानसभा चुनाव में टिकट की चाहत रखने वाले दावेदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में रहने का निर्देश दिया गया है और एसआईआर गणना पत्र भरवाने में लोगों को जागरू करने के साथ मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। दावेदारों को साफ कह दिया गया है कि वे यह भी रिपोर्ट तैयार कराएं कि उनके द्वारा कितने गणना पत्र भरवाए गए और कितनों के वोट कटने से बचाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी दावेदारी तय की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |